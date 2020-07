ATP : Federer regrette Wimbledon

Roger Federer était un peu nostalgique ce lundi, lors de la visio-conférence qui a été organisée en marge du lancement de sa paire de sneakers, qu’il a imaginée et dessinée. Le n°4 mondial a été interrogé sur son amour de Wimbledon, le tournoi du Grand Chelem sur gazon qu’il a remporté à huit reprises, et qui aurait dû entamer sa deuxième semaine ce lundi, si la pandémie de coronavirus n’avait pas entraîné son annulation. « Personnellement, ça a été très agréable de rester au même endroit pendant une longue période, je n'avais pas connu ça depuis plus de 25 ans, mais bien sûr que Wimbledon me manque, bien sûr que je voudrais y être en ce moment, en train de jouer sur le Centre Court pour une place en deuxième semaine. Wimbledon m'a tout donné, et c'est aussi le jour pour regarder 17 ans en arrière, quand tout y a commencé pour moi », a déclaré le Suisse. C’est en effet le 6 juillet 2003 qu’il avait battu l’Australien Mark Philippoussis en trois sets et triomphé pour la première fois sur le gazon londonien.

Objectif Wimbledon 2021

Forfait pour la fin de saison 2020 (qui reprendra le 14 août à Washington après une pause de cinq mois et demi) en raison d’une blessure au genou droit, l’homme aux 20 victoires en Grand Chelem espère être de retour en pleine forme pour Wimbledon 2021 : « Clairement, un de mes gros objectifs, et c'est pour ça que je fais de la rééducation tous les jours et que je travaille très dur, et que je me prépare à faire un bloc de préparation physique de vingt semaines cette année, c'est, je l'espère, de rejouer à Wimbledon l'année prochaine. » Il aura alors presque 40 ans, et ce tournoi sera sans doute l’une de ses dernières chances d’ajouter un nouveau Majeur à son palmarès. Rappelons que Rafael Nadal en a gagné 19 et Novak Djokovic 17, et que d’ici Wimbledon 2021, un US Open, deux Roland-Garros et un Open d’Australie se seront déroulés. Et Roger Federer ne sera peut-être plus le maître des Majeurs...