ATP : Federer est « dévasté » par l’annulation de Wimbledon, mais pense déjà à 2021

Federer : "Nous vivons des moments difficiles"

Que ceux qui craignaient que Roger Federer prenne sa retraite à la fin de cette saison, à 39 ans, se rassurent. Le Suisse compte bien être présent sur le circuit ATP en 2021, l’année de son 40eme anniversaire (il le fêtera en août). En apprenant l’annulation de Wimbledon 2020 pur cause de pandémie de coronavirus, l’homme aux 20 tournois du Grand ChelemLe n°4 mondial, opéré d’un genou après l’Open d’Australie, avait pour objectif de revenir sur le circuit pour la saison sur gazon. Mais elle a été annulée dans la foulée de l’annonce de l’annulation de Wimbledon.Cepedant, Roger Federer a d’ores et déjà adressé un message aux fans qui voulaient le voir à Halle en juin, pour le célèbre tournoi qu’il a déjà remporté dix fois (entre 2003 et 2019) : « Nous vivons des moments difficiles. Cependant, on en ressortira plus fort.Restez en bonne santé », a déclaré le Suisse dans un communiqué du tournoi allemand. Voilà au moins une bonne nouvelles pour ses fans !