Volley - Ligue A (H) : Pas d'agrément pour Rennes

Troisième de Ligue A masculine quand la fin de la saison 2019-2020 a été décidée, Rennes ne devrait pas revenir la saison prochaine. Miné par des irrégularités financières qui lui ont coûté trois points au classement cette saison et en difficulté sur le plan économique depuis plusieurs années, situation qui a mené le club au bord du dépôt de bilan il y a quelques semaines, le club rennais a vu la Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Professionnels (CACCP) de la LNV lui donner un nouveau coup rude. En effet, cette commission a officiellement refusé d’accorder à Rennes son agrément, élément nécessaire pour pouvoir s’engager la saison prochaine en Ligue A masculine.

Kevin Le Roux n’a pas suffi pour Rennes

Malgré la mise en place d’un groupe d’investisseurs autour du central de l’équipe de France Kevin Le Roux, la CACCP n’a pas été convaincu par le dossier rendu par le club présidé par Brice Chambourg. « Notons que le club de Rennes s’est vu refuser l’agrément pour évoluer en LAM pour la saison 2020/2021 par la CACCP, confirme la LNV dans son communiqué. Cette décision a été confirmée en appel, par le Conseil supérieur de la DNACG. » Mais tout n’est pas encore perdu pour le club breton puisqu’il a quinze jours après notification de cette décision pour saisir le Comité National Olympique et Sportif Français pour une conciliation qui pourrait, le cas échéant, lui permettre de conserver sa place dans l’élite. Si cela ne devait pas être le cas, le dernier de Ligue A cette saison, Nice, a déjà obtenu son agrément afin de compléter, si nécessaire le championnat dans le cadre d’un repêchage.