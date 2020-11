Volley - Ligue A (F/J11) : Cannes stoppe Vandoeuvre-Nancy

Cannes ne s'arrête plus de grimper

VOLLEY - LIGUE A (F) / 11EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Mardi 1er décembre 2020

Cannes va mieux, c'est officiel. Deux jours après avoir stoppé sa série de défaites (deux de suite) en s'imposant mercredi soir sur le parquet d'Aix-Venelles pour le compte de la 10eme journée de Ligue A féminine,(3-0 : 25-16, 26-24, 26-24), cette fois en match avancé de la 11eme journée de championnat. Comme deux jours plus tôt, c'est de surcroît encore face à un gros morceau de l'élite du volley féminin en France que le RCC a montré qu'il faudrait peut-être compter avec lui de nouveau à l'avenir.Avant de mettre le cap sur la Côte d'Azur et le Palais des Victoires, qui porte de nouveau très bien son nom,Une dynamique dans le camp adverse qui n'a pas empêché Carly De Hoog, élue MVP de la rencontre, et ses partenaires de ne laisser traîner aucun set face aux Lorraines, assommées d'entrée (25-16) par les Azuréennes. Dans les profondeurs du classement il y a quelques semaines, revoilà Cannes et Isaline Sager-Weider, restée cinq saisons à Vandoeuvre, tout près des meilleurs. Après cette quatrième victoire, Cannes occupe une sixième place qui correspond beaucoup plus à ses ambitions.- Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-16, 26-24, 26-24)15h00 : France Avenir 2024 - Nantes18h00 : Béziers - Mougins18h00 : Marcq-en-Baroeul - Istres18h00 : Pays d'Aix-Venelles - Le Cannet19h00 : Saint-Raphaël - Terville-Florange18h00 : Paris Saint-Cloud - Mulhouse