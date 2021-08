Volley (H) : Ngapeth désigné MVP du tournoi olympique

Ngapeth : « Je sens qu'on a fait un truc grand »

Et une récompense de plus pour Earvin Ngapeth !, au lendemain de la finale remporté contre la Russie trois sets à deux (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12). Auteur notamment de 26 points (dont trois aces) à 52 % de réussite samedi, le réceptionneur-attaquant des Bleus a une nouvelle fois brillé au meilleur des moments. Suite à ses très bonnes performances dans ces Jeux d'été 2020, Ngapeth a logiquement été récompensé par ce titre et également par une place dans l'équipe-type du tournoi.L'Argentin Luciano De Cecco et les Russes Maxim Mikhaylov, Ivan Iakovlev et Ego Kliuka les accompagnent dans ces honneurs de fin de tournoi.C'est un match à l'image de notre compétition, on est passé par toutes les émotions. Beaucoup de tension, mais on s'en est sorti. On est super heureux, ça fait longtemps qu'on bosse, qu'on rêve de ça (avec Laurent Tillie). A Rio (en 2016), on s'était raté (élimination lors de la phase de groupes), on est reparti bosser encore plus dur pour y arriver », savourait samedi Ngapeth, fraichement titré avec les Bleus, au micro de France Télévisions. Enfin, en ce qui concerne les féminines, qui a vu les Etats-Unis être titrés contre le Brésil et la Serbie prendre la médaille de bronze,De leur côté, la Brésilienne Carol Gattaz, la Serbe Tijana Boskovic et les Américaines Jordyn Poulter, Haleigh Washington, Michelle Bartsch-Hackley et Justine Wong-Orantes figurent également dans l'équipe-type de ces Jeux d'été 2020 à Tokyo, en compagnie de la MVP.