Volley - Coupes d'Europe (H) : Tours et Narbonne peuvent toujours rêver de la finale

Deux clubs français disputaient une demi-finale aller de Coupe d'Europe ce jeudi, et tout reste possible pour une éventuelle qualification pour la finale ! Tours, grand habitué des joutes européennes, se rendait à Belchatow, en Pologne, en Coupe de la CEV, la deuxième coupe dans la hiérarchie continentale. Et les Tourangeaux, leaders du championnat de France, se sont inclinés au tie-break chez les troisièmes du championnat de Pologne : 24-26, 25-22, 25-20, 22-25, 15-13 en 2h23. Les Polonais pensaient peut-être avoir fait le plus dur dans le premier set en menant 14-9 puis 21-17, mais Tours a enchaîné avec un 6-0 et s'est imposé sur sa deuxième balle de set. Le deuxième a été serré, et Belchatow a réussi à faire la différence sur la fin, avec un 5-2 pour conclure la manche. Les Polonais ont également remporté le troisième set, en accélérant une fois de plus dans le money-time alors que Tours avait tenu jusqu'à 17-17. Mais les Tourangeaux n'ont rien lâché, et dans la quatrième manche, ils ont mené de bout en bout à partir de 8-8. Il a donc fallu disputer un tie-break, et à ce petit jeu-là, ce sont les Polonais qui se sont montrés les plus forts, en l'emportant 15-13 alors que Tours avait tenu jusqu'à 12-12. Geraldo Graciano et Luciano Palonsky terminent tous les deux avec 15 points pour le TVB, qui devra s'arracher lors du match retour mercredi prochain. Dans l'autre demi-finale, le Zenit Kazan est allé gagner 3-1 à Monza.

Narbonne s'arrache

De son côté, Narbonne, cinquième de Ligue A, disputait la toute première demi-finale européenne de son histoire, sur le terrain de Ljubljana, leader du championnat slovène, en Challenge Cup, la troisième Coupe d'Europe. Et ce sont les joueurs de l'Aude qui l'ont emporté : 23-25, 22-25, 30-28, 25-16, 10-15 en 2h20. Ils auraient pourtant pu l'emporter en trois sets car ils se sont procurés deux balles de match dans la troisième manche, espérons que cela n'aura pas de conséquence lors du match retour mardi prochain. Mais malgré ce coup du sort et la perte du quatrième set, les Narbonnais se sont arrachés pour aller gagner le tie-break 15-10. Rafael Rodrigues de Araujo s'est montré décisif, avec 25 points au compteur. La qualification pour la finale est donc largement possible. Dans l'autre demi-finale, le Halkbank Ankara a battu le Panathinaikos 3-0.