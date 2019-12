Volley - Coupe CEV (F) : Après un match fou, Mulhouse se fait éliminer

L'ASPTT MULHOUSE sort la tête haute de cette CEV Cup après avoir perdu le Golden Set 15-13 et avoir été menée 2 sets à 0

Bravo aux filles et au staff#AspttMulhouseVolley #Mulhouse #SkyresRzeszow #ToujoursPlusHaut #CEVCup #VolleyBall #FR #POL pic.twitter.com/8UijSnAvCa



— ASPTT MulhouseVolley (@ASPTTMulhVolley) December 18, 2019

Mulhouse a failli renverser Rzeszow. Après avoir perdu le seizième de finale aller de Coupe CEV en Pologne, les Alsaciennes ne sont pas passées loin de l'exploit lors du match retour. Contre l'équipe dirigée par Stéphane Antiga, les Mulhousiennes avaient fait le plus dur en allant jusqu'au cinquième set à l'extérieur. Malheureusement pour elles, un mauvais départ lors du match retour a contrecarré tous les plans de François Salvagni. Mulhouse a perdu les deux premiers sets et se retrouvait dos au mur. Mais les partenaires d'une incroyable Laetitia Moma Bassoko (30 points) ont réussi à retourner la situation en gagnant les trois sets qui ont suivi (24-26, 22-25, 25-23, 25-13, 15-12).A égalité parfaite, les deux équipes ont du être départagées par un set en or. Et ce tie-break a offert une issue cruelle aux Mulhousiennes. Le leader de Ligue A n'a jamais mené dans cette manche décisive. Le retour à 13-13 était une nouvelle réaction trop tardive. Rzeszow a eu les nerfs assez solides pour marquer les deux points suffisants à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe CEV.