Pas de huitième tie-break consécutif perdu pour les Bleus !



LA REMONTADA DES BLEUS !!!

Quelle magnifique performance de l'Équipe de France qui se qualifie pour la finale du TQO après avoir été menée 2 sets à 0 ! Bravo ! 🇫🇷💪#lequipeVOLLEY pic.twitter.com/8YndrOZX7u



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 9, 2020

VOLLEY / TOURNOI EUROPEEN DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (H)

PHASE DE POULES

Groupe A

Dimanche 5 janvier

Lundi 6 janvier

Mardi 7 janvier

Mercredi 8 janvier

Groupe B

France 5 >>> QUALIFIEE

Dimanche 5 janvier

France

Lundi 6 janvier

France

Mardi 7 janvier

Mercredi 8 janvier

France

DEMI-FINALES

Jeudi 9 janvier

: 2-3 (25-13, 25-22, 14-25, 21-25, 9-15)

FINALE

Vendredi 10 janvier

France

Encore une victoire et les Bleus seront à Tokyo. Paradoxalement,, les Français ont ainsi vécu un véritable enfer face aux vice-champions d’Europe. Après la rencontre, les hommes de Laurent Tillie ont d’ailleurs reconnu qu’il n’y avait rien eu à faire pendant deux sets face à des Slovènes injouables pour des Tricolores spectateurs de la démonstration de leurs adversaires et privés de toute solution pour couper court à ce festival. Les Français ont alors préféré se dire que leur tour finirait par venir et qu’ils grignoteraient bien eux aussi à un moment un petit peu de cette réussite totale pour les Slovènes du redoutable pointu Toncek Stern (20 points) pendant les deux premières manches. Et, en effet, la chance a fini par basculer dans le troisième set. Un peu comme cela avait déjà été le cas en demi-finale de l’Euro 2015 à Sofia, lorsque l’équipe de France, là aussi sans jamais rien lâcher en dépit de la nette domination adverse en début de rencontre, avait renversé la Bulgarie chez elle sur la route de son sacre européen.Les Bleus ont eu tout le temps de repenser à leur exploit d’il y a cinq ans en voyant la Slovénie aligner point sur point, Nicolas Le Goff, auteur du point de la gagne, et ses coéquipiers attendant uniquement que le vent tourne pour revenir dans cette partie longtemps à sens unique. Et une fois que ce fichu vent a tourné, avec notamment sept points gagnés de suite dans ce troisième set ayant eu valeur de déclic, il n’y a pratiquement plus eu de match entre les Bleus et Jean Patry (22 points), survoltés et des Slovènes incapables de résister à la réaction fulgurante des Français, à l'image d'un Antoine Brizard déchaîné (7 points, 4 blocks, 3 aces). Euphoriques, notamment au service et au contre (4 pour Ngapeth, sur ses 18 points du match),Mais pas une huitième. Victime devenue bourreau, l’équipe de France a même rapidement pris le large dans ce dernier set comme elle l’avait fait dans les deux d’avant pour revenir à 2-2. A partir de ce moment-là, rien ne pouvait plus arriver à ces Bleus héroïques. Héroïques mais pas encore libérés pour autant.(vainqueur 3-1 de la Bulgarie dans l'autre rencontre) pour pouvoir souffler enfin. Vingt-quatre heures après cette demi-finale irrespirable.Belgique 2République tchèque 1République tchèque -: 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)- Belgique : 3-0 (25-23, 28-26, 25-20)Belgique -: 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)- République tchèque : 3-2 (21-25, 28-26, 25-20, 22-25, 19-17)Allemagne -: 2-3 (34-32, 20-25, 25-19, 21-25, 12-15)- République tchèque : 3-1 (25-12, 28-26, 19-25, 28-26)Serbie 4Pays-Bas 2- Serbie : 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)Pays-Bas -: 0-3 (18-25, 18-25, 17-25): 3-2 (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8)- Pays-Bas : 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)Serbie -: 2-3 (21-25, 26-24, 22-25, 25-20, 13-15): 25-21, 25-20, 22-25, 19-25, 12-15>>> Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales.Slovénie -Bulgarie -: 1-3 (20-25, 23-25, 25-20, 23-2520h10 : Allemagne ->>> Le vainqueur du TQO est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les autres équipes sont définitivement éliminées de la course olympique.