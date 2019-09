Toniutti: "Une très, très grosse déception" 

L'équipe de France est tombée de haut ce vendredi en demi-finale de l'Euro, battue par une équipe de Serbie très solide et qui aura eu le dernier mot en 5 sets (23-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-7). "On a affronté une équipe plus forte que celles qu’on avait jouées depuis le début, une équipe très complète qui nous a mis beaucoup de pression au service, ils méritent d’aller en finale. Nous, on est bien rentrés dans le match, mais on a raté quelques occasions, on a perdu un peu le fil du match, ça fait mal de perdre 3-2 en demi-finale de l’Euro à domicile", a reconnu Benjamin Toniutti.

Les Bleus n'auront guère le temps d'y penser puisqu'ils devront enchaîner dès ce samedi avec la finale pour la 3e place contre la Pologne.