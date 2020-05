Pas de Ligue des Nations en 2020

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel. La Ligue des Nations 2020 de volley n’aura pas lieu. La Fédération internationale a annoncé son annulation ce vendredi, deux mois après avoir annoncé son report, en raison de la pandémie de coronavirus. « En raison de l’évolution de la pandémie, de la complexité d’organiser un événement mondial, à travers plusieurs pays, et afin de garantir la santé des participants, la Fédération internationale et les pays organisateurs se sont mis d’accord pour annuler l’édition 2020. La FIVB continue de travailler avec toutes les parties pour coordonner un programme pour la Ligue des Nations 2021, l’Italie (pour les hommes) et la Chine (pour les femmes) restant les pays organisateurs des Final Six », écrit la Fédération dans un communiqué. Rendez-vous à Nancy en 2021

Cette année, en raison des Jeux Olympiques, la compétition masculine devait se dérouler un peu plus tôt que d'habitude, du 22 mai au 5 juillet. La France devait affronter l’Allemagne, l’Australie et la Bulgarie à Leipzig, le Brésil, la Serbie et le Japon à Brasilia, la Slovénie, la Russie et le Canada à Ljubljana, la Chine, les Etats-Unis et l’Italie à Tianjin, et l’Argentine, l’Iran et la Pologne à Nancy, et le Final Six devait se dérouler à Turin. Ce sera donc pour l’année prochaine, et cette Ligue des Nations servira de répétition générale avant les JO de Tokyo. Quant à l’équipe de France féminine, elle n’était pas qualifiée pour cette Ligue des Nations.