Mondial (H) : Les Bleus débutent bien

Un magnifique retour dans le deuxième set

Ngapeth meilleur marqueur

Les marqueurs français :

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOLLEY 2022 (H)

Du 26 août au 11 septembre en Pologne et en Slovénie

TOUR PRELIMINAIRE



1- France, 3 points



Vendredi 26 août

France

Une bonne chose de faite ! Considérée comme favorite de ce championnat du monde 2022, en tant que championne olympique en titre et victorieuse de la dernière Ligue des Nations, l'équipe de France masculine de volley n'a pas cédé à la pression face à l'Allemagne, une équipe qui ne l'a plus battue depuis le Mondial 2014. Une autre époque... Les hommes d'Andrea Giani, qui était encore le sélectionneur allemand il y a cinq mois, lorsqu'il a été appelé pour remplacer au pied levé Bernardinho, contraint de démissionner pour raisons personnelles, se sont imposés 25-22, 28-26, 26-24 en un peu plus d'une heure et demie.Dans la première manche, les deux équipes sont restées au coude-à-coude jusqu'à 11-11, avant que la France ne signe un 4-0 pour creuser l'écart, et les Allemands n'ont jamais été en mesure de revenir en-dessous de -2. Le deuxième set s'est avéré bien différent. L'Allemagne a en effet mené pendant un très long moment : 6-2 puis 10-8 puis 15-10 puis 20-15, jusqu'à 23-16.L'Allemagne a stoppé l'hémorragie et s'est procurée deux balles de set à 24-22, mais les a manquées, puis une autre à 26-25 mais Fromm a servi trop fort. Les Bleus ont laissé passer l'orage et eux se sont montrés efficaces : sur leur première balle de set, à 27-26, Earvin Ngapeth a tout donné et offert la manche à son équipe.Dans le troisième set, la France a mené jusqu'à 10-9, mais jamais avec plus de deux points d'écart, puis l'Allemagne est revenue et a même mené 18-21. Mais une fois de plus, les Bleus ont réduit l'écart petit à petit, pour égaliser à 22-22. Ils ont manqué une première balle de match à 24-23, mais pas à 26-24.Tous les feux sont au vert avant d'aller défier la Slovénie, pays-hôte, dimanche. Une victoire qualifierait déjà les Bleus pour les huitièmes de finale.Ngapeth (15), Clevenot (12), Patry (10), Chinenyeze (7), Brizard (6), Le Goff (6)CamerounSlovénie- Allemagne : 3-0 (25-22, 28-26, 26-24)Slovénie - Cameroun