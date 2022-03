Mondial (H) : L'édition 2022 n'aura pas lieu en Russie

Le monde du sport n'en finit décidément plus de réagir. Dernier en date, le volley. Ce mardi, la Fédération internationale (FIVB) a annoncé avoir retiré à la Russie l'organisation de l'édition 2022 du championnat du monde masculin, en raison de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Ce Mondial est prévu pour les mois d'août et de septembre prochains. Dans un communiqué officialisant cette nouvelle, l'instance dirigeante du volley mondial a ainsi notamment indiqué : "Depuis l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, la FIVB est très inquiète face à l'aggravation de la situation, et pour la sécurité des Ukrainiens, le conseil d'administration est arrivé à la conclusion qu'il serait impossible de préparer et d'organiser les championnats du monde en Russie à cause de la guerre en Ukraine." Avant la publication de ce communiqué, la France et la Pologne, respectivement championne olympique et championne du monde en titre, avaient annoncé que si la Russie conservait cette organisation, alors les deux nations ne se seraient pas rendues dans le pays et auraient donc bel et bien boycotté cette prestigieuse compétition.

Le nouveau pays-hôte annoncé ultérieurement

Une annonce effectuée pas plus tard que le week-end dernier. Quant à la FIVB, toujours dans ce même communiqué, elle précise ainsi également que le nouveau pays-hôte de ce championnat du monde sera annoncé ultérieurement. La Russie est une nation forte dans ce sport. Pour rappel, les Russes ont ainsi notamment décroché la médaille d'argent, à l'occasion des Jeux d'été de Tokyo au Japon, qui se sont déroulés l'été dernier. Depuis la recommandation, ce lundi, de la part du Comité international olympique (CIO), de bannir la Russie mais également la Biélorussie des compétitions sportives, les annonces en ce sens s'enchaînent. De nombreux sports avaient précédé le volley, comme le ski, le biathlon, le hockey sur glace, la Formule 1, mais aussi le rugby, la boxe, la natation ou le badminton, sans oublier le football.