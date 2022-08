Mondial 2022 (H) : Les Bleus se sont arrachés pour dominer la Slovénie

Les Bleus sont passés par toutes les émotions mais n’ont pas cédé ! Après une entame de Mondial 2022 aisée face à l’Allemagne, les joueurs d’Andrea Giani ont passé leur premier véritable test face à la Slovénie, qui évolue devant son public, et s’en sont sortis avec difficulté. Une rencontre que les derniers vainqueurs de la Ligue des Nations ont démarré comme dans un rêve. Grâce à l’inévitable Earvin Ngapeth (23 points), les Bleus ont infligé d’entrée un 7-2 à la Slovénie et fait retomber la température dans la Stozice Arena… mais seulement pour un temps. Malgré un écart qui est allé jusqu’à sept points en leur défaveur, les Slovènes se sont accrochés et ont profité d’un trou d’air des Bleus pour revenir à hauteur. Un bras de fer a alors débuté dont l’équipe de France a su sortir victorieuse pour virer en tête au terme de cette première manche. Toutefois, l’équipe de Slovénie a compris qu’ils avaient les armes pour rivaliser avec un des favoris de ce championnat du monde.

Les Slovènes ont fait douter les Bleus

Prenant immédiatement l’avantage au score, les coéquipiers de Klemen Cebulj (17 points) ont fait la course en tête sans toutefois prendre plus de quatre points d’avance. A l’approche du « money time » de ce deuxième set, les Tricolores ont haussé le ton mais n’ont pu se rapprocher qu’à un point. Retardant l’échéance en écartant deux premières balles de set, les hommes d’Andrea Giani ont fini par céder et voir la Slovénie recoller. Sur leur lancée, les joueurs de Gheoghe Cretu ont tenu tête à l’équipe de France pour démarrer le troisième set avant de lui infliger un 5-1 pour creuser un écart de cinq longueurs. Les coéquipiers de Jean Patry (16 points) ont eu du répondant, revenant à une longueur puis en égalisant. Toutefois, remportant cinq des huit derniers échanges, les Slovènes ont fait chavirer leur public en prenant l’avantage au tableau d’affichage. Dos au mur, les Bleus ont essayé de hausser leur niveau de jeu mais ça n’a pas été suffisant pour empêcher les coéquipiers du capitaine Tine Urnaut (16 points) de reprendre les commandes avec jusqu’à quatre points d’avance. Mais cette équipe de France est composée de compétiteurs qui ne lâchent jamais.

Les Bleus ont tenu bon avant de lâcher les chevaux

Kevin Tillie (9 poins) et surtout Barthélémy Chinenyeze (15 points) ont apporté leur écot et permis aux Bleus de tenir bon. A trois reprises, les Slovènes ont eu dans les mains la balle de match mais sans jamais parvenir à conclure. Les Tricolores, quant à eux, ont attendu leur septième balle de set pour relancer la rencontre et aller au tiebreak. Sonnée par ce scenario défavorable, la Slovénie est passée à côté de l’entame de cette dernière manche. Sentant qu’il y avait un coup à jouer, les Bleus ont appuyé là où ça faisait mal et ont enquillé les points, d’abord trois puis quatre et jusqu’à sept d’avance. Chirurgicaux, les Français n’ont eu besoin que d’une balle de match pour sceller le sort de cette rencontre accrochée de bout en bout (25-21, 22-25, 23-25, 34-32, 15-7). Une deuxième victoire en autant de rencontres qui envoie déjà les Bleus en huitièmes de finale. Le match face au Cameroun ne devra pourtant pas être galvaudé afin de finir le plus haut possible au classement des seize qualifiés pour les huitièmes de finale et avoir l’affiche la moins compliquée possible.



VOLLEY - MONDIAL 2022 (H) / TOUR PRELIMINAIRE

Groupe D - 2eme journée - Dimanche 28 août 2022

Allemagne - Cameroun : 3-0 (30-28, 25-14, 25-19)

France - Slovénie : 3-2 (25-21, 22-25, 23-25, 34-32, 15-7)



Classement du Groupe D

1- France 5 points

2- Slovénie 4

3- Allemagne 3

4- Cameroun 0



Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.