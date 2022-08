Mondial 2022 (H) : Les Bleus concluent leur sans-faute face au Cameroun

✨ NOUVELLE VICTOIRE DES BLEUS ✨

Les Bleus appliqués

VOLLEY - MONDIAL 2022 (H) / TOUR PRELIMINAIRE

Groupe D - 3eme journée - Mardi 30 août 2022

Classement du Groupe D

Et de trois pour les Bleus ! Déjà sortis victorieux face à l’Allemagne puis au terme d’un match dantesque face à la Slovénie, c’est une équipe remaniée qui s’est imposée ce mardi face au Cameroun. En effet, Andrea Giani a notamment laissé sur le banc de touche Earvin Ngapeth, Antoine Brizard, Nicolas Le Goff ou encore Jénia Grebennikov, très sollicités lors des deux premières rencontres. Malgré cela, les Bleus ont abordé cette rencontre avec beaucoup de sérieux face à un adversaire qui ne voulait pas finir sur trois défaites en autant de matchs. Si l’entame du premier set a été équilibrée, Stephen Boyer (18 points) et ses coéquipiers ont progressivement creusé l’écart, qui a atteint un maximum de six longueurs. Vaillants, les Camerounais ont tenté de résister mais la première balle de set a été la bonne pour l’équipe de France. Le deuxième a tout d’abord vu les Bleus remporter quatre points de suite… puis en perdre autant d’affilée. Néanmoins, à l’expérience, Yacine Louati (11 points) et les Tricolores ont repris la main. Toutefois, l’écart n’a jamais dépassé trois unités.Il a fallu un dernier coup de reins lors du « money time » pour voir les Bleus enchaîner quatre échanges remportés d’affilée et mettre cette deuxième manche dans leur poche par la même occasion. Dos au mur et ayant l’envie de terminer sur une bonne note, le Cameroun a serré le jeu et fait la course en tête à l’entame de la troisième manche. Les coéquipiers de Yaoussi Kavogo (13 points), qui évolue à l’AS Cannes, ont posé des problèmes à une équipe de France sans doute un peu moins concernée. Le résultat a été une avance qui a atteint trois points. Cependant, un 4-0 a été suffisant pour permettre aux Bleus de reprendre la main puis une série équivalente leu a permis de se détacher au score. Si la première balle de match a pu être écartée par les Camerounais, la deuxième a permis aux Tricolores de conclure la rencontre (25-19, 25-19, 25-22). Avec ce troisième succès en trois matchs, le deuxième sur le score de trois manches à rien, l’équipe de France s’assure de terminer première de son groupe mais va devoir attendre la fin de ce Tour Préliminaire pour connaître son adversaire à l’occasion des huitièmes de finale.- Cameroun : 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)Slovénie - AllemagneSlovénie 4Allemagne 3Cameroun 0