Mondial 2022 (H) : Le tournoi boycotté par les Bleus en cas de maintien de l'organisation en Russie

Les Bleus prêt à ne pas aller en Russie

La pression commence à monter sur la Fédération Internationale de volleyball (FIVB). Ce samedi, au travers d’un communiqué transmis à l’agence de presse Reuters, cette dernière a annoncé qu’elle maintenait l’organisation de l’édition 2022 du championnat du monde masculin en Russie du 26 août au 11 septembre prochain. Une prise de position à contre-courant que la FIVB a justifié par le fait que « le sport doit toujours être strictement séparé de la politique ». Une décision qui a provoqué des remous, notamment du côté d’Earvin Ngapeth, qui a assuré via son compte officiel Twitter qu’il ferait l’impasse sur la compétition le cas échéant. Une prise de position du meilleur joueur du dernier tournoi olympique qui a fait des émules au sein de la Fédération Française de volleyball (FFVB), qui a mis sur la table un potentiel boycott de la compétition par les Bleus.Alors que la Confédération Européenne de volleyball (CEV) a décidé qu’aucun de ses événements sera organisé en Russie et en Ukraine jusqu’à nouvel ordre mais également ordonné que les équipes russes et ukrainiennes joueront sur terrain neutre, le président de la FFVB Eric Tanguy a tapé du poing sur la table dans un communiqué. « La sécurité de nos concitoyens est notre priorité et nous mettrons tout en œuvre afin de la garantir lors des compétitions nationales ou internationales, a précisé ce dernier, qui siège au Bureau Exécutif de la CEV. Dans ce contexte et à ce stade, la France ne participera pas au championnat du monde si son organisation était maintenue en Russie. » L’absence annoncée des champions olympiques lors de la compétition phare de la FIVB pourrait faire bouger les lignes, sachant que la Fédération Internationale a adouci sa position, avec les matchs de Ligue des Nations prévus en Russie qui vont changer de lieu et ne ferme finalement pas la porte à un changement de lieu pour le Mondial masculin 2022.