Match de préparation (H) : Les Bleus dominent le Canada

A six jours du coup d'envoi de la Ligue des Nations, avec un match contre l'Italie pour débuter, l'équipe de France masculine de volley affrontait le Canada au Québec en match de préparation jeudi soir. Et les Bleus, champions olympiques en titre, l'ont emporté en quatre sets face à la douzième nation mondiale, éliminée en quarts de finale des derniers JO par la Russie. Après leur victoire 3-0 contre les Pays-Bas pour leur premier match de préparation, les hommes du nouveau sélectionneur Andrea Giani ont enchaîné avec un nouveau succès, même s'ils ont lâché un set, devant environ 600 spectateurs : 15-25, 26-24, 22-25, 19-25. Ils ont très bien entamé le match, en remportant le premier set de dix points alors que le Canada avait tenu jusqu'à 8-8. Dans le deuxième, le Canada a mené 17-12, puis la France a signé un 10-3 pour repasser devant, mais les joueurs à la Feuille d'Erable ont réussi à égaliser à une manche partout sur leur deuxième balle de set. Les Bleus n'ont pas tremblé bien longtemps et ont mené presque tout au long du troisième set, le remportant grâce à un 3-0 pour finir alors que le Canada venait de passer devant (22-21). Dans la quatrième manche, la France n'a jamais été menée et l'a tranquillement gagnée avec six points d'avance.

Un autre Canada - France samedi

« Le six de départ de la France ce soir était presque identique à celui qui a gagné l’or l’été dernier. C’est bon de se mesurer à une telle équipe. Ça permet de voir la vitesse des services des meilleurs et être confronté à une équipe qui ne fait pas d’erreurs, ou presque », a réagi le nouveau capitaine du Canada et ancien joueur de Tours et Paris, Nicholas Hoag. Les deux équipes s'affronteront une nouvelle fois ce samedi, toujours à Gatineau. Puis il sera temps de se tourner vers la Ligue des Nations, avec des matchs contre l’Italie, la Serbie, le Canada et la Pologne du 8 au 12 juin à Ottawa, puis la Chine, les Pays-Bas, le Japon et l’Allemagne du 21 au 26 juin aux Philippines, et enfin l'Australie, l’Argentine, le Brésil et les Etats-Unis du 5 au 10 juillet au Japon, avant un éventuel Final Four du 20 au 24 juillet à Bologne.