Match de préparation (H) : La France tenue en échec par le Canada

Deux jours après sa victoire convaincante à Gatineau contre le Canada, l'équipe de France masculine de volley a disputé un nouveau match amical dans la nuit de samedi à dimanche contre ce même adversaire. Et la tournure a été bien différente de celle du premier affrontement. Vainqueurs des Nord-Américains sur le score de 1-3, les Bleus ont cette fois-ci été contraints au match nul (2-2). A l'image de ce score de parité, l'intégralité des manches se sont achevées sur des écarts de deux points.



A la tête de la sélection tricolore depuis peu suite à la démission de Bernardinho, l'Italien Andrea Giani a rapidement compris que la tâche serait compliquée. Devant leur public, les Canadiens ont remporté le premier set 25-23. Et si par la suite les Français ont été capable de prendre un avantage de +7, ils ont lutté pour s'adjuger le second acte (26-28). Lors du chapitre suivant, l'écart n'a jamais été supérieur à deux points. Le Canada a néanmoins fini par faire la différence (27-25) pour faire la course en tête (2-1).

Un aperçu avant la Ligue des Nations

Dans la dernière manche de cette rencontre amicale, les Bleus ont été emmenés jusqu'à 35 points (33-35) pour arracher le match nul (2-2) contre un adversaire coriace qui se dressera à nouveau sur la route des champions olympiques samedi prochain, à Ottawa cette fois-ci, dans le cadre du 3eme match de Ligue des Nations de l'équipe de France. Au pays de Justin Bieber, Earvin Ngapeth et consorts entameront leur campagne dans cette compétition jeudi contre l'Italie avant de défier successivement en quatre jours la Serbie, le Canada et la Pologne.