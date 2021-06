Ligue Européenne (F) : Un succès pour l'honneur de l'équipe de France face à l'Espagne

Les Bleues avaient une chance de rallier le Final Four de la Ligue Européenne. Face à une équipe d’Espagne surprise ce samedi par la Roumanie, les joueuses d’Emile Rousseaux et Cyril Ong devaient l’emporter avant le tiebreak pour arracher la première place du groupe. Mais une entame de match très compliquée et douze des quinze premiers points perdus leur a rendu la tâche difficile dans un premier set à sens unique et perdu de neuf longueurs. De nouveau menées de bout en bout dans la deuxième manche, les coéquipières d’Héléna Cazaute (20 points) n’ont absolument rien lâché et, remportant quatre des cinq derniers points, ont su aller chercher l’égalisation à une manche partout. Les Tricolores, malgré un bon début de troisième set, ont vu leurs rêves de Final Four s’évaporer très rapidement.

Les Espagnoles ont fait le nécessaire

En effet, emmenées par Ana Escamilla (18 points), les Espagnoles ont fait la course en tête tout au long de la troisième manche. Avec les cinq derniers points, les joueuses de Pascual Saurin sont allées chercher le set qui manquait à leur bonheur et qui leur assurait la place en phase finale de la Ligue Européenne. Avec moins d’enjeu, ces dernières ont baissé de pied, laissant Lucille Gicquel (19 points) et ses coéquipières prendre le large dans un quatrième set remporté de onze points par les Bleues. Le tiebreak a suivi la même tendance avec les Tricolores qui ont immédiatement pris les commandes au score pour ne plus les lâcher. L’équipe de France termine son parcours par un succès d’estime (25-16, 12-15, 15-17, 14-25, 10-15) mais une deuxième place à un point des Espagnoles.



VOLLEY - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

Tournoi retour - 3eme journée - Dimanche 6 juin 2021

Azerbaïdjan - Roumanie : 0-3 (24-26, 12-25, 25-27)

Espagne - France : 2-3 (25-16, 12-15, 15-17, 14-25, 10-15)



Classement final du Groupe A

1- Espagne 13 points

2- France 12

3- Roumanie 11

4- Azerbaïdjan 0