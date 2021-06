Ligue Européenne (F) : Un succès en ouverture face à la Roumanie pour les Bleues

Les Bleues avaient en tête de prendre leur revanche. Battues par la Roumanie la semaine passée à Cluj Napoca pour leur entrée en lice dans la Ligue Européenne, les joueuses d’Emile Rousseaux ont rendu la pareille à leurs adversaires mais, cette fois, sur leurs terres. En effet, sur le parquet de Harnes, les Tricolores se sont nettement imposées face aux Roumaines. Avec une série de quatre points dès l’entame du match, les coéquipières de Lucille Gicquel (17 points) ont pris les devants et creusé un écart allant jusqu’à huit longueurs. Malgré un petit trou d’air et quatre points perdus consécutivement, les Françaises ne se sont pas démunies et ont repris leur marche en avant pour retrouver ce même écart à la conclusion de la première manche. Ne voulant pas laisser la moindre parcelle d’espoir aux Roumaines, les Bleues ont démarré le deuxième set par un 6-0. Comptant jusqu’à huit points d’avance, les joueuses de l’équipe de France sont alors comme sorties du match.

Les Bleues ont su finir le travail

Les coéquipières d’Alexia Carutasu (11 points) ont profité de l’aubaine pour remporter sept points consécutivement et revenir à une seule longueur des Tricolores. Une mauvaise série qui a été le signal d’alarme nécessaire aux joueuses d’Emile Rousseaux et Cyril Ong. En effet, dans la foulée, ces dernières ont signé un 12-3 pour s’offrir dix balles de set. Il en a fallu finalement cinq pour conclure et faire le break dans cette rencontre. D’abord accrochée, la troisième manche a vu les Roumaines enchaîner quatre points consécutifs pour s’offrir un petit matelas… qui n’a pas tenu très longtemps. En effet, les coéquipières d’Héléna Cazaute (10 points) ont ensuite signé un 7-1 pour repasser devant au score et ne plus lâcher la bride pour conclure à leur quatrième balle de match (17-25, 18-25, 23-25). Un succès qui leur permet de reprendre la deuxième place du groupe derrière l’Espagne, toujours invaincue après son succès en quatre manches face à l’Azerbaïdjan.



VOLLEY - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

Tournoi retour - 1ere journée - Vendredi 4 juin 2021

Espagne - Azerbaïdjan : 3-1 (25-19, 22-25, 25-21, 25-13)

Roumanie - France : 0-3 (17-25, 28-25, 23-25)



Classement du Groupe A

1- Espagne 11 points

2- France 7

3- Roumanie 6

4- Azerbaïdjan 0