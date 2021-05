Ligue Européenne (F) : La Roumanie a eu raison de l'équipe de France

Les Bleues n’ont pas su saisir l’occasion. Pour leur premier match dans le cadre de la Ligue Européenne de volleyball face à la Roumanie, les joueuses d’Emile Rousseaux et Cyril Ong ont su répondre à la bonne entame de leurs adversaires. Avec un 8-1, les coéquipières d’Héléna Cazaute (26 points) ont su faire fi des absences de Lucille Gicquel et Juliette Fidon Lebleu pour creuser un écart de sept points puis de résister à la timide réaction roumaine pour remporter le premier set. Sur leur parquet, les coéquipières d’Alexia Carutasu (27 points) ont continué de prendre l’eau face à une équipe de France motivée, qui a très vite pris quatre points d’avance. Mais la Roumanie a su revenir à hauteur sans toutefois parvenir à passer devant. Remportant les deux derniers points, les Tricolores ont fait le break pour mener deux manches à rien. C’est alors que le match a tourné. Faisant la course en tête pendant l’essentiel de la troisième manche, avec jusqu’à quatre points d’avance, les Bleues semblaient parties pour conclure cette rencontre en trois sets.

Les Bleues ont craqué

Mais, dos au mur, les Roumaines ont su trouver les ressources pour recoller et passer devant. Sauvant une première balle de set, les Tricolores n’ont toutefois pas su rééditer cette performance sur la deuxième. Un scenario quasiment identique s’est déroulé dans la quatrième, sauf que ce sont bien les joueuses de la Roumanie qui ont fait la course en tête de manière quasiment ininterrompue. Après avoir, là-aussi, écarté une balle de set, les joueuses d’Emile Rousseaux se sont laissées emmener dans un tiebreak. Une ultime manche que les Bleues ont démarré en remportant les trois premiers points… avant que la Roumanie ne revienne à hauteur. Plus précises sur les points décisives, les Roumaines ont remporté quatre points consécutifs pour sceller le sort du match à leur deuxième occasion (17-25, 23-25, 26-24, 26-24, 15-11). Une défaite présentée comme « une grosse frustration » par Cyril Ong, entraîneur-adjoint des Bleues dans un communiqué de la FFVB. Les Bleues tenteront de se reprendre dès ce samedi face à l’Espagne avant de conclure ce premier tournoi face à l’Azerbaïdjan.



VOLLEY - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

1ere journée - Vendredi 28 mai 2021

Roumanie - France : 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 26-24, 15-11)

19h00 : Espagne - Azerbaïdjan



Classement du Groupe A

1- Roumanie 2 points

2- France 0

3- Espagne 0

4- Azerbaïdjan 0