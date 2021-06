Ligue des Nations : Les Bleus giflés par le Brésil aux portes de la finale

Le bronze comme (très beau) lot de consolation ?



Brésil 3️⃣-0️⃣ France

La France est éliminée en demi-finales de la Ligue des Nations, le Brésil était trop fort pour les Bleus !#lequipeVOLLEY pic.twitter.com/DfIo21MXGG



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 26, 2021

VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Finales

Samedi 27 juin

Demi-finales

Vendredi 26 juin

France : 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)

Classement (après 15 journées sur 15)

France 11 (34) >>> QUALIFIEE POUR LE FINAL FOUR

de cette ex-Ligue Mondiale devenue Ligue des Nations depuis 2018. Aux portes d'une quatrième finale en six ans,qui avait déjà fait très forte impression lors de la phase de poules (les Brésiliens avaient terminé premiers, avec 38 points (13 victoires) malgré une défaite 3-0 face aux... Bleus, et a confirmé samedi midi à Rimini (Italie) qu'il serait très difficile de l'empêcher d'aller chercher un trophée qui lui échappe depuis 2010 (victoire contre la Russie). Dans le remake de la finale 2017 remportée au tie-break (15-13) par les Français à l'issue d'une empoignade assez dingue,Beaucoup trop justes dans tous les domaines samedi pour espérer contrecarrer les plans des Brésiliens davantage que sur quelques points ou en début de sets,Pas de finale ni d'exploit donc pour les joueurs de Laurent Tillie pour l'avant-dernière compétition du sélectionneur français avant que ce dernier ne passe le relais une fois les Jeux de Tokyo terminés au... Brésilien Bernardinho.En guise de lot de consolation, ce serait très beau.A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juinBrésil - Pologne ou SlovénieFrance - Pologne ou SlovéniePologne - SlovénieRussie 11 (34) >>> éliminée de la course au Final FourSerbie 10 (28) >>> éliminée de la course au Final FourEtats-Unis 8 (24) >>> éliminés de la course au Final FourCanada 7 (21)>>> éliminé de la course au Final FourArgentine 7 (20) >>> éliminée de la course au Final FourItalie 7 (19) >>> éliminée de la course au Final FourJapon 7 (19) >>> éliminé de la course au Final FourIran 5 (18) >>> éliminée de la course au Final FourAllemagne 4 (14) >>> éliminée de la course au Final FourPays-Bas 3 (11) >>> éliminés de la course au Final FourBulgarie 2 (7) >>> éliminée de la course au Final FourAustralie 1 (2) >>> éliminée de la course au Final Four