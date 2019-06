L'équipe de France a battu l'Allemagne vendredi 3-1, en Ligue des nations (septième journée).

Les Bleus avaient pourtant perdu le premier set, s'imposant finalement 24-26, 25-20, 25-19, 25-20.

En tête de la compétition avec six victoires et une défaite, comme l'Iran, la Russie et le Brésil, les hommes de Laurent Tillie poursuivent leur week-end à la maison (à Cannes) contre l'Argentine samedi et les Etats-Unis dimanche.