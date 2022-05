Ligue des Nations : Les 12 champions olympiques présents dans la première liste de Giani

Double confrontation face aux Pays-Bas pour commencer

LA LISTE DES JOUEURS :

Le championnat de France de volley masculin est terminé depuis mercredi et le titre conquis par Montpellier au détriment de Tours. Et dès ce jeudi, place à l'équipe de France, avec la communication de la liste des 25 joueurs retenus pour préparer la Ligue des Nations. Suite à la démission surprise de Bernardinho fin mars pour raisons personnelles, l'Italien Andrea Giani a pris le relais, et les Bleus débuteront leur préparation dès ce lundi à Poitiers, avant de commencer la Ligue des Nations le 8 juin au Canada. Dans cette liste de 25, on retrouve les douze champions olympiques de Tokyo, quatre joueurs ayant disputé l'Euro en septembre dernier (Diez, Faure, Gueye, Rebeyrol), d'autres déjà sélectionnés par le passé (Corre, Mouiel, Henry, Basic, Lawani, Gill) et trois petits nouveaux :Les Bleus arriveront à Poitiers de façon échelonnée, en fonction de la fin de leurs compétitions nationales respectives, et un premier match amical est prévu le 27 mai contre les Pays-Bas dans la nouvelle Arena Futuroscope. Ils en joueront un autre à huis clos le 29 face à ces mêmes Néerlandais, avant de s'envoler pour le Canada. Dans cette nouvelle formule de la Ligue des Nations, la France affrontera l’Italie, la Serbie, le Canada et la Pologne du 8 au 12 juin, puis la Chine, les Pays-Bas, le Japon et l’Allemagne du 21 au 26 juin aux Philippines, et enfin l'Australie, l’Argentine, le Brésil et les Etats-Unis du 5 au 10 juillet au Japon, avant un éventuel Final Four du 20 au 24 juillet à Bologne., avec un premier tour à disputer contre la Slovénie, le Cameroun et l’Allemagne. Quel programme !CHINENYEZE Barthelemy - Central - 28/02/98 Milano (ITA)GREBENNIKOV Jénia - Libero - 13/08/90 - Saint Pétersbourg (RUS)CORRE Raphaël - Passeur - 21/11/1989 - Chaumont VB 52PATRY Jean - Pointu - 27/12/96 - Milano (ITA)MOUIEL Jérémie - Libéro - 04/05/95 - AS CannesTONIUTTI Benjamin - Passeur - 30/10/89 - Jastrzesbski Wegiel (POL)TILLIE Kevin - Récep/Attaquant - 02/11/90 - Tours VBNGAPETH Earvin - Récep/Attaquant - 12/02/91 - Modena (ITA)BRIZARD Antoine - Passeur - 22/05/94 - Piacenza (ITA)BOYER Stéphen - Pointu - 10/04/96 - Jastrzesbski Wegiel (POL)RAMON Luca - Libéro - 10/04/00 - Stade PoitevinLE GOFF Nicolas - Central - 15/02/92 - MontpellierHENRY Médéric - Central - 20/06/95 - Plessis RobinsonBULTOR Daryl - Central - 17/11/1995 - TourcoingCLEVENOT Trévor - Récep/Attaquant - 28/06/94 - Jastrzesbski Wegiel (POL)LOUATI Yacine - Récep/Attaquant - 04/03/92 - Fenerbahce (TUR)DIEZ Benjamin - Libéro - 04/04/98 - Paris VolleyFAURE Théo - Pointu - 12/10/99 - MontpellierDEROUILLON Pierre - Récept/Attaquant - 06/06/99 - Tours VBBASIC Luka - Récept/Attaquant - 29/01/99 - MontpellierGUEYE Mousse - Central - 11/11/96 - Chaumont VB 52JOUFFROY Quentin - Central - 05/07/93 - NarbonneREBEYROL François - Récep/attaquant - 02/07/1999 - Plessis RobinsonLAWANI Ibrahim - Pointu - 15/09/01 - Paris VolleyGILL Thomas - Passeur - 03/08/00 - Montpellier