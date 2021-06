Ligue des Nations (H) : Vainqueurs de la Pologne, les Bleus s'invitent au Final Four

#VNL #FRAPOL 25-22 21-25 22-25 25-20 15-11

QUALIFIES !

Les Bleus battent les doubles champions du monde en titre polonais au tie-break et se qualifient pour le FINAL de la #VNL 🔥 pic.twitter.com/RnFs41I8fF

— FFvolley (@FFvolley) June 23, 2021

Les Bleus ont su réagir

VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Semaine 5

Lundi 21 juin

France

Mardi 22 juin

France

Mercredi 23 juin

France

Classement (après 15 journées sur 15)

France 11 (34) >>> QUALIFIEE POUR LE FINAL FOUR

Les Bleus ne s’épargneront rien ! Alors qu’ils sont arrivés à Rimini avec l’idée d’utiliser la Ligue des Nations pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo, les joueurs de Laurent Tillie iront jusqu’au bout de la compétition. Après leurs succès face à l’Iran puis contre l’Argentine, les Tricolores avaient leur destin en main. Face aux Polonais, champions du monde et déjà qualifiés, une victoire leur assurait le billet pour le Final Four de la Ligue des Nations. Dès les premiers échanges, les Bleus ont pris les commandes dans le premier set, comptant jusqu’à trois points d’avance mais sans toutefois se sentir à l’abri. Un temps revenus à hauteur, les coéquipiers de Bartosz Kurek (14 points) n’ont pas su repasser devant. Appliqués, les joueurs de l’équipe de France sont allés chercher cette première manche. Un ascendant que les Bleus ont maintenu au début du deuxième set mais un 5-0 a totalement relancé les Polonais qui ont alors parfaitement géré leur avantage pour recoller dans cette rencontre.Les joueurs de Laurent Tillie n’ont pas trouvé plus de réponses dans une troisième manche largement en faveur de la Pologne. Ne menant d’un point qu’à trois reprises, les Bleus ont fini par céder de trois points, se retrouvant dos au mur avec deux sets à gagner pour arracher le billet pour le Final Four sans attendre le résultat des autres matchs. Cette réaction n’a pas tardé à venir avec quatre points consécutifs en milieu de quatrième set pour permettre aux coéquipiers d’Earvin Ngapeth (15 points) de passer devant et de compter jusqu’à six points d’avance sur des Polonais qui ont alors fait tourner pour préparer le tiebreak, que les Tricolores n’ont pas manqué d’aller chercher. Toutefois, cette dernière manche n’a pas tourné en la faveur de la Pologne. Si cette dernière a su effacer un retard de trois points, ce sont les Bleus qui ont fait la course en tête pour sceller le sort du match à leur première occasion (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 15-11). Après 2018 à domicile, l’équipe de France se qualifie pour la deuxième fois dans le dernier carré de la Ligue des Nations et visera mieux que le bronze remporté à Lille.Du 28 mai au 27 juin, à Rimini (Italie)- Iran : 3-0 (25-21, 25-21, 25-19)- Argentine : 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)- Pologne : 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 15-11)Russie 10 (31)Serbie 10 (28) >>> éliminée de la course au Final FourEtats-Unis 8 (24) >>> éliminés de la course au Final FourCanada 7 (21)>>> éliminé de la course au Final FourJapon 7 (19) >>> éliminé de la course au Final FourItalie 6 (17) >>> éliminée de la course au Final FourArgentine 6 (17) >>> éliminée de la course au Final FourIran 5 (18) >>> éliminée de la course au Final FourAllemagne 4 (13) >>> éliminée de la course au Final FourPays-Bas 3 (11) >>> éliminés de la course au Final FourBulgarie 2 (7) >>> éliminée de la course au Final FourAustralie 1 (2) >>> éliminée de la course au Final Four