Ligue des Nations (H) : Trois sur trois pour la France

La "semaine 1" de la Ligue des Nations 2021 de volley masculin s'est très bien passée pour l'équipe de France à Rimini (Italie). Malgré un coup d'envoi matinal (10h00) lors de ces trois rencontres, les hommes de Laurent Tillie sont parvenus à prendre huit points sur les neufs possibles. Après avoir battu la Bulgarie en trois sets vendredi et l'Allemagne au tie-break samedi, les Bleus ont eu besoin de quatre manches pour s'offrir l'Australie, la lanterne rouge, qui avait perdu ses deux premiers matchs en trois sets. La France n'a pas survolé la rencontre, mais rappelons que cette Ligue des Nations n'est qu'une "préparation" en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, et Laurent Tillie a d'ailleurs aligné son troisième six de départ différent en trois jours.

Patry et Tillie en artilleurs

Les Français ont bien débuté la partie, malgré quelques erreurs techniques, et même s'ils se sont retrouvés menés 20-19, ils ont réussi à conclure à 27-26. Mais ils ont en revanche souffert dans le deuxième set, en étant menés de bout en bout par des Australiens qui ont compté jusqu'à sept points d'avance et l'ont finalement emporté 25-20. Les Bleus ont bien réagi dans le troisième en menant au score à partir de 8-8 pour s'imposer facilement 25-14. Et dans la quatrième manche, les débats ont été équilibrés, avec une égalité jusqu'à 20-20, avant que la France ne fasse la différence sur sa troisièmes balle de match, les Australiens offrant la victoire aux Bleus en touchant le ballon quatre fois dans leur camp à 24-23. C'est Jean Patry qui termine meilleur marqueur de l'équipe de France avec 17 points, devant Kevin Tillie (16). La Team Yavbou va désormais pouvoir se reposer, avant les matchs de la "semaine 2" jeudi, vendredi et samedi, avec des coups d'envoi à 15h00 et 13h00 qui devraient mieux leur convenir.



Les marqueurs français : Chinenyeze (3), Patry (17), Tillie (16), Ngapeth (6), Brizard (7), Le Goff (2), Bultor (2), Rossard (7), Meyer (2), Gueye (4)



LIGUE DES NATIONS 2021

A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juin



Classement (après 2 journées sur 15)

1- France, 8

2- Brésil, 6 points

3- Pologne, 6

4- Russie, 6

5- Japon, 5

6- Allemagne, 4

7- Slovénie, 3

8- Serbie, 3

9- Bulgarie, 3

10- Etats-Unis, 3

11- Canada, 3

12- Pays-Bas, 1

13- Iran, 0

14- Italie, 0

15- Argentine, 0

16- Australie, 0



Semaine 1

Vendredi 28 mai

France - Bulgarie : 3-0 (27-25, 25-21, 25-23)

Samedi 29 mai

Allemagne - France : 2-3 (25-22, 22-25, 25-22, 16-25, 15-17)

Dimanche 30 mai

Australie - France : 1-3 (26-28, 25-20, 14-25, 23-25)