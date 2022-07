VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- France 25 point >>> QUALIFIEE

2- Pologne 25 >>> QUALIFIEE

3- Italie 25 points >>> QUALIFIEE

4- Etats-Unis 22 points >>> QUALIFIES

5- Japon 21

6- Brésil 21

7- Pays-Bas 17

8- Slovénie 15

9- Iran 14

10- Argentine 14

11- Serbie 11

12- Allemagne 10

13- Chine 6 >>> ELIMINEE

14- Canada 6 >>> ELIMINE

15- Bulgarie 6 >>> ELIMINEE

16- Australie 2 >>> ELIMINEE



Jeudi 9 juin (à Ottawa, Canada)

France - Italie : 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Serbie – France : 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 23-25)



Samedi 11 juin (à Ottawa, Canada)

France - Canada : 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)



Dimanche 12 juin (à Ottawa, Canada)

France - Pologne : 1-3 (25-21, 22-25, 21-25, 22-25)



Mercredi 22 juin (à Quezon City, Philippines)

Chine - France : 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) >>> forfait de la Chine pour cause de covid



Jeudi 23 juin (à Quezon City, Philippines)

France - Pays-Bas : 3-0 (25-14, 25-23, 25-13)



Samedi 25 juin (à Quezon City, Philippines)

Japon - France : 0-3 (22-25, 25-27, 16-25)



Dimanche 26 juin (à Quezon City, Philippines)

Allemagne - France : 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 21-25)



Jeudi 7 juillet (à Osaka, Japon)

France - Etats-Unis : 2-3 (25-15, 22-25, 25-22, 14-25, 8-15)



Vendredi 8 juillet (à Osaka, Japon)

France - Brésil : 3-0 (25-21, 25-22, 25-21)



Samedi 9 juillet (à Osaka, Japon)

5h40 : France - Argentine



Dimanche 10 juillet (à Osaka, Japon)

8h40 : Australie - France



>>> Les huit premiers se qualifient pour la phase finale, ou les sept premiers + l'Italie, pays-hôte.



PHASE FINALE

Du 20 au 24 juillet à Bologne (Italie)

Quarts de finale le mercredi 20 et le jeudi 21, demies le samedi 23, petite finale et finale le dimanche 24.