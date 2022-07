Ligue des Nations (H) : Les Bleus tombent en cinq sets

Un match très disputé

VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)

Jeudi 7 juillet (à Osaka, Japon)

Décidément, affronter les Etats-Unis au Japon est toujours difficile pour l'équipe de France de volley masculin... Près d'un an après avoir été battue 3-0 par Team USA en ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo (une défaite qui n'aura finalement pas eu de conséquence puisque les Bleus ont été sacrés champions olympiques par la suite), la France s'est inclinée 3-2 pour son premier match à Osaka dans le cadre de la Ligue des Nations. Repartie d'Ottawa avec trois victoires en quatre matchs, puis de Quezon City avec quatre victoires sur quatre (dont une sur forfait),Et cette étape japonaise a commencé par une défaite 25-15, 22-25, 25-22, 14-25, 8-15. Le sélectionneur continue de faire tourner son effectif (l'objectif de l'année étant bien sûr le Mondial à partir du 28 août) et il est notamment privé pour cette étape d'Osaka de Kevin Tillie, blessé, et de Jenia Grebennikov, laissé au repos avant Bologne.Le match a pourtant bien commencé pour les Bleus, qui ont remporté le premier set de dix points, en ayant fait la différence à partir de 7-7. Mais les Etats-Unis ont rapidement réagi et n'ont jamais été menés durant la deuxième manche, qu'ils ont remportée en gagnant les trois derniers points alors que la France était revenue à 22-22. Les Bleus ont repris les commandes dans le troisième set, mené à partir de 4-4 et remporté de trois points. Mais les Américains n'ont rien lâché et ont signé un grand quatrième set, qu'ils ont gagné avec onze points d'avance en ayant creusé l'écart tout au long de la manche.Malgré un Earvin Ngapeth à 19 points et un Stephen Boyer à 14, les champions olympiques concèdent donc leur deuxième défaite en neuf matchs dans la compétition. Ils sont deuxièmes de la poule avec une victoire de retard sur les Etats-Unis, mais la qualification ne parait pas compromise pour autant. Cependant, ce serait mieux d'assurer le coup en battant le Brésil, sixième, vendredi...Ngapeth (19), Boyer (14), Chinenyeze (12), Clevenot (10), Patry (5), Le Goff (5)9- Slovénie 1210- Serbie 1111- Argentine 1112- Allemagne 713- Chine 614- Canada 615- Bulgarie 6 >>> ELIMINEE16- Australie 2 >>> ELIMINEE: 2-3 (25-15, 22-25, 25-22, 14-25, 8-15)