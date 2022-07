Ligue des Nations (H) : Les Bleus terminent bien

Les marqueurs français :

Boyer porte les Bleus

VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)

PHASE DE POULES



4- France 28 >>> QUALIFIEE



Dimanche 10 juillet (à Osaka, Japon)

France

Boyer (19), Clevenot (12), Le Goff (7), Brizard (5), Derouillon (5), Jouffroy (5), Ngapeth (4)Pas de mauvaise surprise pour l’équipe de France de volley. Les champions olympiques concluaient ce dimanche leur phase de poules de la Ligue des Nations par un match contre l’Australie, lanterne rouge, et ils l’ont emporté en trois sets et un peu moins d’une heure et demie de jeu., ce qui leur permettra d’aller jouer le Final Eight de Bologne dans un peu moins de deux semaines. Comme lors de chaque match, le sélectionneur des Bleus a fait tourner son effectif, et cette fois, ce sont Barthélémy Chinenyeze et Jean Patry qui ont pris place sur le banc. Earvin Ngapeth n’a quant à lui joué que quelques minutes, le temps de marquer 4 points.Les Bleus ont réussi un excellent premier set, creusant l’écart petit à petit pour l’emporter de neuf points. Le deuxième a été encore plus rapide. Les Français n’ont jamais été menés et n’ont laissé que douze points aux Australiens. Dans le troisième, ce fut un peu plus serré, et les Bleus, qui avaient mené au score depuis 5-5, ont permis à leurs adversaires de revenir à 23-23.Ils pourront notamment dire merci à Stephen Boyer, auteur de 19 points, et Trevor Clevenot, qui en a marqué 12. Grâce à cette victoire, la France occupe la 4eme place du classement, mais rien n’est encore figé car il reste quatre matchs à disputer ce dimanche. Elle ne connaitra donc que ce soir son adversaire en quarts de finale.9- Argentine 18 >>> ELIMINEE10- Slovénie 1511- Serbie 11 >>> ELIMINEE12- Allemagne 10 >>> ELIMINEE13- Chine 9 >>> ELIMINEE14- Bulgarie 9 >>> ELIMINEE15- Canada 6 >>> ELIMINE16- Australie 2 >>> ELIMINEEAustralie -: 0-3 (16-25, 12-25, 26-28)