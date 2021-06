Ligue des Nations (H) : Les Bleus ont vite réagi

C'est donc un bilan de deux victoires pour une défaite dans la "semaine 2" de la Ligue des Nations pour l'équipe de France masculine de volley ! Après avoir battu le Brésil 3-0 puis perdu contre la Serbie au tie-break, les Bleus ont dominé le Japon au tie-break également : 21-25, 25-22, 24-26, 25-21, 15-11. Face à l'une des équipes du ventre mou de cette compétition, les Bleus ont galéré pendant 2h40, mais rappelons que la Ligue des Nations sert de test grandeur nature avant les Jeux Olympiques de Tokyo pour Laurent Tillie, qui ne cesse de changer son six de départ. Face au Japon de l'ancien sélectionneur des Bleus Philippe Blain, les Français ont eu du mal à se mettre en route et n'ont jamais mené durant le premier set, perdu de quatre points. Mais ils se sont bien repris dans le deuxième en le menant de bout en bout pour s'imposer de trois points.

Patry a porté les Bleus

Dans le troisième, les Japonnais d'Ishikawa Yuki (26pts au total) ont pris les commandes à partir de 9-9 et ne les ont plus lâchées. Puis ils ont enchaîné en menant jusqu'à 8-8 dans la quatrième manche, mais les Bleus se sont réveillés et n'ont cessé de mener à partir de 14-14 pour s'imposer de quatre points. Dans cette rencontre haletante mais hachée par des problèmes d'arbitrage et de table de marque, tout s'est donc joué au tie-break, où les Français ont pris les devants à partir de 2-2 puis ont pris quatre points d'avance (9-5), ont vu le Japon revenir à -1 (9-5), avant de faire un dernier effort pour décrocher cette cinquième victoire en six matchs de Ligue des Nations. Avec 19 points, Jean Patry a été le leader offensif des Bleus, devant Kevin Tillie (15pts). La France prend provisoirement la tête du classement à neuf journées de la fin. Lors de la "semaine 3", de mercredi à vendredi prochain, les Français seront opposés à la Russie (2eme), à la Slovénie (5eme) et au Canada (10eme).



Les marqueurs français : Chineyeze (12), Patry (19), Tillie (15), Lyneel (1), Brizard (7), Bultor (8), Clevenot (13), Louati (5)



LIGUE DES NATIONS 2021

A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juin



Classement (après 6 journées sur 15)

1- France 14 points

2- Russie 13

3- Pologne 12

4- Brésil 12

5- Slovénie 12

6- Serbie 11

7- Allemagne 11

8- Iran 9

9- Japon 8

10- Canada 6

11- Etats-Unis 6

12- Argentine 5

13- Bulgarie 5

14- Pays-Bas 3

15- Italie 2

16- Australie 0



Semaine 2

Jeudi 3 juin

Brésil - France : 0-3 (37-39, 18-25, 28-30)

Vendredi 4 juin

Serbie - France : 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9)

Samedi 5 juin

France - Japon : 3-2 (21-25, 25-22, 24-26, 25-21, 15-11)