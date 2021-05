Ligue des Nations (H) : Les Bleus ont galéré

La France est toujours invaincue dans son long marathon de la Ligue des Nations de volley, qui la verra disputer quinze matchs de classement en un mois, avant un éventuel Final Four. Les Bleus, faciles vainqueurs de la Bulgarie vendredi, ont enchaîné en dominant l'Allemagne samedi, toujours à Rimini (Italie), qui accueille toute la compétition. Mais les hommes de Laurent Tillie ont galéré, s'imposant au tie-break après 2h40 de match : 25-22, 22-25, 25-22, 16-25, 15-17 ! Les Français, pour qui la Ligue des Nations n'est pas l'objectif prioritaire en cette année de JO et d'Euro, ont alterné le bon et le moins bon durant cette partie, mais ont fini par avoir le dernier mot, face à ces Allemands qu'ils avaient battus en finale du TQO de Berlin en janvier 2020 et qui voulaient leur revanche.

Clevenot porte les Bleus

Ce sont d'ailleurs les Allemands qui ont le mieux débuté ce match en menant 19-15 dans le premier set, mais après un temps-mort, les Français sont revenus à 19-19, avant de craquer et perdre le premier set 25-22. Dans le deuxième, les Bleus ont encore paru empruntés et l'Allemagne a mené 11-7, mais Laurent Tille leur a demandé plus d'engagement et ses hommes se sont lâchés, pour égaliser à une manche partout (25-22). Dans la troisième, les Allemands ont mené jusqu'à 12-11, puis la France a pris les commandes jusqu'à 20-19, puis les deux équipes ont tenu jusqu'à 22-22, avant que l'Allemagne ne signe un 3-0 pour compter un set d'avance. Mais la "Team Yavbou" n'a pas l'habitude lâcher, et a réussi un quatrième convaincant, en le menant de bout en bout pour le remporter de neuf points (25-16). Tout s'est donc joué dans le tie-break, où l'Allemagne a bien débuté et a mené jusqu'à 10-9, puis la France a alterné égalité et +1 jusqu'à 14-13. Sur la première balle de match, Yacine Louati a trouvé le filet, puis à 15-14, c'est Marcus Böhme qui a transpercé Barthélémy Chinenyeze en attaque, mais ce dernier a offert la victoire à la France sur un smash à 16-15. Trevor Clevenot termine meilleur marqueur tricolore, avec 21 points. La France prend donc deux points supplémentaires (et un nouvel ascendant psychologique sur l'Allemagne, qu'elle affrontera à l'Euro en septembre), avant d'affronter l'Australie dimanche, toujours à 10h00.



Les marqueurs français : Chinenyeze (11), Toniutti (2), Brizard (2), Boyer (20), Bultor (13), Clevenot (21), Rossard (9), Louati (1)



LIGUE DES NATIONS 2021

A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juin



Classement (après 1 journée sur 15)

1- France, 5 points

2- Allemagne, 4 points

3- Pologne, 3 points

4- Brésil, 3 points

5- Japon, 3 points

6- Etats-Unis, 3 points

7- Serbie, 3 points

8- Russie, 3 points

9- Pays-Bas, 0 point

10- Slovénie, 0 point

11- Bulgarie, 0 point

12- Italie, 0 point

13- Argentine, 0 point

14- Australie, 0 point

15- Iran, 0 point

16- Canada, 0 point



Semaine 1

Vendredi 28 mai

France - Bulgarie : 3-0 (27-25, 25-21, 25-23)

Samedi 29 mai

Allemagne - France : 2-3 (25-22, 22-25, 25-22, 16-25, 15-17)

Dimanche 30 mai

10h00 : Australie - France



Semaine 2

Jeudi 3 juin

15h00 : Brésil - France

Vendredi 4 juin

15h00 : Serbie - France

Samedi 5 juin

13h00 : France - Japon



Semaine 3

Mercredi 9 juin

13h00 : France - Russie

Mercredi 10 juin

13h00 : France - Slovénie

Jeudi 11 juin

19h30 : Canada - France



Semaine 4

Mardi 15 juin

13h00 : Pays-Bas - France

Jeudi 16 juin

19h30 : Etats-Unis - France

Vendredi 18 juin

19h30 : France - Italie



Semaine 5

Lundi 21 juin

13h00 : France - Iran

Mardi 22 juin

18h00 : France - Argentine

Mercredi 23 juin

15h00 : France - Pologne



>>> Les quatre premiers se qualifient pour le Final Four, qui se déroulera les 26 et 27 juin.