Ligue des Nations (H) : Les Bleus l'emportent face à la Serbie

Les Bleus gardent le rythme en Ligue des Nations. Tombeurs de l’Italie championne d’Europe en titre ce mercredi, les hommes d’Andrea Giani ont pris le meilleur sur la Serbie à l’occasion de leur deuxième sortie dans la compétition. Toutefois, sur le parquet d’Ottawa, ce sont les Serbes qui ont pris le meilleur départ. Les coéquipiers de Pavle Peric (22 points) ont immédiatement pris les commandes dans le jeu mais sans parvenir à prendre plus de trois points d’avance. Parvenant à remporter quatre échanges consécutifs, les Tricolores ont alors pu passer devant au tableau d’affichage pour la première fois mais cet avantage d’une longueur n’a pas tenu. Remportant huit des dix points suivants, les joueurs d’Igor Kolakovic ont repris l’ascendant pour aller chercher la première manche dès leur première balle de set. Les Bleus ont alors réagi et fait la course en tête dès le premier point du deuxième set mais ce n’est qu’au terme d’un chassé-croisé que les coéquipiers de Stephen Boyer (22 points) ont pu prendre un peu plus d’air. Accrocheurs, les Serbes sont restés jusqu’au bout à moins de quatre points et ont sauvé deux premières balles d’égalisation à une manche partout avant de céder.

Les Bleus n’ont jamais été à l’abri

L’entame du troisième set restera à oublier pour l’équipe de France, qui a concédé les quatre premiers points et a longtemps du courir derrière Nikola Meljanac (20 points) et ses coéquipiers. Toutefois, ne comptant jamais plus de cinq points d’avance, la sélection serbe ne s’est pas mise à l’abri et les Bleus ont progressivement fait leur retard pour égaliser après 28 points disputés. Mais ce n’st que dans la dernière ligne droite que les Bleus ont pris la main. Un 6-1 leur a permis d’avoir une première balle de set mais c’est à la deuxième qu’ils ont viré en tête dans cette rencontre. La quatrième manche a beaucoup ressemblé à la deuxième. En effet, les coéquipiers d’Earvin Ngapeth (15 points) et Barthélémy Chinenyeze (10 points) ont fait la course en tête de bout en bout mais, pendant longtemps, la Serbie est restée au contact. Même une série de quatre points remportés consécutivement et une marge de six points n’a pas mis fin au suspense. En effet, dans la foulée, la Serbie a infligé un 6-1 aux Tricolores pour revenir à une longueur. Serrant le jeu, les joueurs d’Andrea Giani ont mis fin aux débats à leur deuxième balle de match (25-21, 22-25, 23-25, 23-25) et restent invaincus avant de défier le Canada ce vendredi, tôt ce samedi en France.



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS (H)

Semaine 1 - Poule 2 (à Ottawa, horaires en heure française)



1ere journée - Jeudi 9 juin 2022

France - Italie : 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)



2eme journée - Jeudi 9 juin 2022

Serbie - France : 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 23-25)



3eme journée - Samedi 11 juin 2022

1h30 : France - Canada



4eme journée - Dimanche 12 juin 2022

17h00 : France - Pologne



Classement général

1- Etats-Unis 6 points

2- France 6

3- Japon 6

4- Brésil 3

5- Pologne 3

6- Iran 3

7- Allemagne 3

8- Serbie 3

9- Argentine 3

10- Bulgarie 0

11- Chine 0

12- Pays-Bas 0

13- Italie 0 >>> Qualifiée d’office pour les quarts de finale en tant que pays-hôte

14- Canada 0

15- Australie 0

16- Slovénie 0



Les sept premiers du classement général rejoindront l’Italie en quarts de finale de la compétition, phase finale qui aura lieu du 20 au 24 juillet à Bologne.