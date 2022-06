Ligue des Nations (H) : Les Bleus débutent bien

Première victoire pour les hommes d'Andrea Giani ! Pour son premier match officiel en tant que sélectionneur de l'équipe de France, le coach italien avait droit à un adversaire spécial, puisqu'il s'agissait de l'Italie, championne d'Europe en titre. Et cela a été une formalité pour les champions olympiques, qui l'ont emporté 3-0 à Ottawa, la ville canadienne qui accueille les premiers matchs de poule de cette Ligue des Nations 2022. Les Bleus se sont imposés 25-22, 26-24, 25-19 et prennent la tête de la compétition, qui les verra disputer douze matchs jusqu'au 10 juillet, au Canada, aux Philippines et au Japon, et où l'objectif sera de terminer dans le Top 8 afin d'aller jouer les quarts de finale en Italie.

Les Bleus n'ont presque pas tremblé

Portée par son duo Barthélémy Chinenyeze - Earvin Ngapeth, auteurs respectivement de 13 et 11 points, la France, qui comptait cinq champions olympiques dans son six de départ, plus le Narbonnais Quentin Jouffroy, a dominé son adversaire sans trop trembler. Dans le premier set, les Bleus n'ont jamais été menés, mais n'ont jamais compté plus de trois points d'avance non plus. Et alors que l'Italie était revenue à 21-21, ils ont signé un 4-1 pour finir et empocher la manche. Dans la deuxième, les champions d'Europe n'ont mené que 9-8 puis 10-9, mais ils se sont accrochés et ont notamment sauvé trois balles de set à partir de 24-21, avant que la France ne conclue sur sa quatrième, à 25-24. Dans le troisième, l'Italie s'est montrée un peu plus dangereuse et a mené 2-6, mais les Bleus ont recollé à 12-12 et ont ensuite déroulé leur volley, pour l'emporter de six points. Voilà donc une belle victoire pour commencer, même si la blessure de Kevin Tillie sera à surveiller pour la suite.

La satisfaction de Ngapeth

"C’était un bon match d’entame de tournoi, un match sérieux, on a été solides dans tous les compartiments du jeu du début à la fin, je suis super content du travail en bloc/défense qu’on a fait, on a aussi super bien servi. C’est une bonne entrée en matière pour continuer notre préparation en vue de nos deux objectifs cette saison, le Final 8 de la VNL et le Mondial", s'est réjouie Ervin Ngapeth. Dès ce jeudi à 22h30 (16h30 heure d'Ottawa), les Bleus disputeront leur deuxième match, contre la Serbie, qui a battu la Bulgarie 3-1 pour commencer.



Les marqueurs français : Chinenyeze (13), Ngapeth (11), Patry (8), Jouffroy (7), Brizard (3), Tillie (2), Louati (2)



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- France, 3 points

2- Allemagne, 3

3- Pologne, 3

4- Brésil, 3

5- Etats-Unis, 3

6- Serbie, 3

7- Japon, 3

8- Iran, 3

9- Bulgarie, 0

10- Pays-Bas, 0

11- Chine, 0

12- Italie, 0 >>> qualifiée d'office pour les quarts en tant que pays-hôte

13- Slovénie, 0

14- Argentine, 0

15- Australie, 0

16- Canada, 0



Jeudi 9 juin (à Ottawa, Canada)

France - Italie : 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

22h30 : Serbie - France