Ligue des Nations (H) : Les Bleus contents de passer aux choses sérieuses

Après avoir disputé douze matchs en 31 jours, l’équipe de France masculine de volley a conclu sa phase de poules de la Ligue des Nations par une victoire en trois sets contre l’Australie, lanterne rouge, ce dimanche. Une bonne chose de faite pour les Bleus, qui étaient déjà qualifiés depuis plusieurs jours pour les quarts de finale, qui auront lieu d’ici moins de deux semaines lors du Final Eight de Bologne. Et les Français, après avoir voyagé au Canada, aux Philippines et au Japon depuis un mois, ne sont pas mécontents d’avoir un peu de repos ces prochains jours. « On arrivait au bout de la compétition, expliquait Antoine Brizard après le match. Moi j’ai eu la chance d’avoir une semaine de repos, ce qui m’a fait beaucoup de bien, mais il y a certains joueurs pour qui cela a été très long, cela fait un mois qu’ils ne sont pas rentrés chez eux. Mentalement, c’est difficile. En plus on a joué de bonnes équipes, et des équipes qui jouaient pour quelque chose, que ce soit les Etats-Unis ou l’Argentine, alors que de notre côté on a été qualifiés très tôt. Ce sont des matchs que l’on aurait pu gagner. »

Brizard : "On va rentrer dans ce qui compte vraiment"

Les Bleus ont assuré l’essentiel en remportant neuf de leurs douze matchs, et quoi qu’il arrive lors du Final Eight, l’objectif de la saison reste de toute façon le championnat du monde, qui débutera le 26 août. « C’est positif, car cela reste un tournoi de préparation. On a fait ce qu’il fallait, on se découvre avec le staff, c’était important. On a beaucoup tourné à chaque match. Maintenant on va rentrer dans ce qui compte vraiment », poursuit Brizard. Les Bleus connaitront dimanche soir leur adversaire en quarts de finale. Ils peuvent encore finir deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes de la phase de poules, et affronteront le Japon, le Brésil, l’Iran ou les Pays-Bas. Des équipes que les Français ont battues en phase de poules.