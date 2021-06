Ligue des Nations (H) : La France termine en bronze

Et maintenant, place aux JO !

VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Dimanche 28 juin

Samedi 27 juin

France : 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)

L'équipe de France masculine de volley termine sur une bonne note ! Venus à Rimini pour la Ligue des Nations avec l'objectif de préparer au mieux les Jeux Olympiques en disputant des matchs de haut niveau, les Bleus quittent l'Italie avec une belle médaille de bronze autour du cou. Quatrièmes de la saison régulière puis battus 3-0 par le Brésil samedi en demi-finales, les hommes de Laurent Tillie ont largement dominé 3-0 la Slovénie ce dimanche dans la petite finale : 25-20, 25-18, 25-19. Il n'y a pas vraiment eu de suspense dans le premier set, où la France n'a jamais été menée et a même compté jusqu'à cinq points d'avance. Dans le deuxième, la Slovénie a mené deux fois, mais de seulement un point et à 2-1 et 6-5 puis a vu les Bleus prendre les commandes et s'envoler, creusant l'écart jusqu'au bout du set. Le scénario a été différent dans la troisième manche puisque les Slovènes ont mené de 1-0 à 19-18.Emmenés par un Earvin Ngapeth en grande forme, auteur de 18 points, les Bleus finissent donc cette Ligue des Nations sur un bilan de douze victoires en cinq matchs. Après un petit peu de repos, ils vont désormais se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où un match contre les Etats-Unis les attend le samedi 24 juillet pour commencer., sachant que les quatre premiers verront les quarts de finale de ce tournoi olympique où la France visera la première médaille de son histoire.Chinenyeze (5), Ngapeth (18), Brizard (8), Boyer (15), Le Goff (6), Clevenot (8).A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juinPetite finale- Slovénie : 3-0 (25-20, 25-18, 25-19)FinaleBrésil - Pologne- Slovénie : 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)