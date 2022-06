Ligue des Nations (H) : La France s'impose contre le Canada

Le carton plein se poursuit pour l'équipe de France de volley masculin. Dans la nuit de vendredi à samedi, pour leur troisième match de cette édition 2022 de la Ligue des Nations, en trois jours, du côté d'Ottawa au Canada, les Bleus ont à nouveau gagné, cette fois contre le Canada (3-0 (25-16, 25-23, 25-21)). Pourtant, pour cette nouvelle rencontre, le six de base avait été remanié par le sélectionneur tricolore, à savoir Andrea Giani, qui s'en est expliqué, sur le site internet officiel de la Fédération française de volley (FFvolley) : "J’ai utilisé mes joueurs pendant ces deux dernières semaines (lors des matchs amicaux, ndlr), à chaque match j’ai essayé de changer quelques joueurs. Ils avaient du rythme de match. Et à l’entraînement, pendant nos six contre six, ces gars ont gagné plus de fois que nos titulaires. Tout le monde est heureux. J’aime leur concentration, leur énergie. Ce n’était pas facile ce soir, car il y avait beaucoup de supporters canadiens, mais nous avons joué un bon volley.”

Chinenyeze en patron

Aux côtés des champions olympiques Jean Patry (8 points), Yacine Louati (10 points) et Barthélémy Chinenyeze, qui termine meilleur marqueur (15 points dont 5 blocs), on retrouvait Raphaël Corre, Pierre Derouillon (9 points), Médéric Henry (5 points) et Jérémie Mouiel. Une équipe qui a donc parfaitement su tirer son épingle du jeu. Dans le premier set, malgré quelques égalisations (3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10), le Canada n'a jamais mené, accusant un retard qui est monté jusqu'à +9 (25-16). Dans le deuxième set, les Canadiens ont inscrit le premier point et ont également réussi à égaliser plus d'une fois (7-7, 11-11, 12-12, 17-17), mais sans plus de réussite. Les Bleus ont eu jusqu'à cinq longueurs d'avance (23-18) puis ont conclu (25-23). Enfin, dans le troisième et dernier set, cette fois, le Canada a pu davantage mener, mais sans prendre le large. A 17-18, les Bleus ont renversé la situation, pour aller s'imposer, à la faveur d'un 8-3 final (25-21). Les champions olympiques en titre, seuls leaders de cette Ligue des Nations, termineront cette semaine de compétition ce dimanche, contre la Pologne.



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- France, 9 points

2- Etats-Unis, 8

3- Japon, 7

4- Brésil, 6

5- Allemagne, 5

6- Serbie, 5

7- Argentine, 4

8- Pologne, 3

9- Italie, 3 >>> qualifiée d'office pour les quarts en tant que pays-hôte

10- Iran, 3

11- Pays-Bas, 3

12- Slovénie, 3

13- Bulgarie, 1

14- Chine, 0

15- Australie, 0

16- Canada, 0



Jeudi 9 juin (à Ottawa, Canada)

France - Italie : 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Serbie – France : 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 23-25)



Samedi 11 juin (à Ottawa, Canada)

France - Canada : 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)