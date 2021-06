Ligue des Nations (H) : La France renversée par les Pays-Bas et battue pour la troisième fois

Réaction attendue face aux Etats-Unis



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Classement (après 11 journées sur 15)

France 22



Semaine 4

Mardi 15 juin

France : 3-2 (15-25, 22-25, 28-26, 25-23, 19-17)

Mercredi 16 juin

France

Jeudi 18 juin

France

Cela devient une (mauvaise habitude) pour l'équipe de France. Ces derniers temps, à chaque fois que les Bleus se retrouvent face aux Pays-Bas, ils s'inclinent. Cela avait été le cas lors des deux dernières confrontations entre les deux pays, lors du TQO de Berlin et lors du dernier Mondial, il y a trois ans.Le match de mardi n'a pas dérogé à la règle du moment, avec cette défaite 3 sets à 2 des Tricolores (15-25, 22-25, 28-26, 25-23, 19-17). Pire encore : ces Bleus battus à cette occasion pour la troisième fois depuis le début de cette Ligue des Nations (ils l'avaient déjà été face à la Serbie et à la Slovénie, les deux fois au tie-break déjà)Mais mener deux sets à rien face au monstrueux Abdel-Aziz Nimir (42 points à 63% en attaque) et les siens n'a une nouvelle fois pas suffi aux Bleus et à leur leader Earvin Ngapeth, futur coéquipier de Nimir à Modène, pour l'emporter.Les avant-derniers du classement ont d'abord relancé la rencontre en revenant à 2 sets à 1. Ils ont ensuite remis les compteurs à zéro en remportant également le quatrième set, avant, sur leur lancée, de continuer de malmener les Bleus dans le tie-break qui a vu les Oranje avoir le dernier mot malgré la résistance de Théo Faure (30 points, 4 aces), dans un grand soir., puis face à un autre mal-classé l'Italie. Au risque de voir s'envoler une troisième place à laquelle les Français continuent de s'accrocher malgré le nouvel accident de parcours de mardi.A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juinSerbie 19Russie 20Japon 16Iran 18Etats-Unis 15Argentine 14Allemagne 13Italie 11Canada 7Bulgarie 7Pays-Bas 6Australie 2 >>> éliminée de la course au Final FourEtats-Unis -- Italie>>> Les quatre premiers se qualifient pour le Final Four, qui se déroulera les 26 et 27 juin.