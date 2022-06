Ligue des Nations (H) : La France lâche un set contre l'Allemagne

Quatre matchs, quatre victoires (dont une sur forfait contre la Chine) pour l'équipe de France masculine de volley lors de l'étape de Quezon City, aux Philippines. Opposés à 11h00, heure locale, à l'Allemagne, qui elle avait perdu ses trois derniers matchs, les champions olympiques se sont imposés en quatre sets : 25-16, 25-19, 19-25, 25-21. Le sélectionneur Andrea Giani avait choisi de laisser Jean Patry, Benjamin Toniutti, Trevor Clevenot ou encore Nicolas Le Goff sur le banc, et ce sont Earvin Ngapeth (18 points), Stephen Boyer (16 points) et Yacine Louati (13 points) qui ont pu se mettre en évidence. Face à cet adversaire qui ne les a plus battus depuis 2014 (8 victoires depuis), les Bleus ont parfaitement entamé la rencontre, en remportant le premier set sans jamais avoir été menés et en finissant par un 11-4. Scénario quasi-identique dans le deuxième, où les Allemands n'ont mené que 1-0, et ont ensuite laissé les Français devant. Une fois de plus, les Bleus ont fini fort, avec un 8-3.

Rendez-vous à Osaka pour assurer la qualification

Mais l'Allemagne, que Giani avait coachée de 2017 à 2022 avant de prendre la succession de Bernardinho, démissionnaire, a fin par se réveiller dans la troisième manche, en menant jusqu'au bout à partir de 12-12. Cependant, les Français n'ont pas voulu prendre le risque de jouer ce match au tie-break, et ont resserré le jeu dans le quatrième set, où ils n'ont jamais été menés. L'Allemagne a tenu jusqu'à 18-20, avant de finalement perdre la manche de quatre points. Meilleure en attaque (48 réussies contre 32), au bloc (10 contre 7) et au service (8 aces contre 4), la France était largement au-dessus ce dimanche, et elle termine donc l'étape de Quezon City en étant toujours en tête du classement. Elle va désormais prendre le chemin d'Osaka, au Japon, où quatre matchs l'attendent contre les Etats-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Australie. Une ou deux victoires lui suffiront pour assurer la place au "Final Eight" de Bologne du 20 au 24 juillet.



Les marqueurs français : Ngapeth (18), Boyer (16), Louati (13), Jouffroy (12), Henry (4), Corre (3)



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- France 21 points

2- Pologne 18

3- Etats-Unis 17

4- Italie 16 >>> Qualifiée d’office pour les quarts de finale en tant que pays-hôte

5- Japon 15

6- Pays-Bas 14

7- Brésil 12

8- Iran 12

9- Slovénie 9

10- Serbie 8

11- Allemagne 7

12- Argentine 8

13- Chine 6

14- Canada 6

15- Bulgarie 6

16- Australie 2



Dimanche 26 juin (à Quezon City, Philippines)

Allemagne - France : 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 21-25)