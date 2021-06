Les Tricolores ont eu plusieurs balles de match



#VNL #FRABRE 39-37 25-18 30-28

La sixième balle de match aura été la bonne ! 🤩

Belle victoire des 🇫🇷 3/0 face au Brésil

rdv demain sur @lachainelequipe 15h pour le gros choc face à la Serbie pic.twitter.com/PsWrenl0X9

— FFvolley (@FFvolley) June 3, 2021

LIGUE DES NATIONS 2021

A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juin

Classement (après 4 journées sur 15)

1- France, 11 points

Semaine 2

Jeudi 3 juin

La France reste invaincue. Ce jeudi, du côté de Rimini en Italie, pour entamer leur semaine 2 de cette Ligue des Nations 2021, les Bleus n'ont laissé (presque) aucune chance au Brésil, champion olympique en titre, largement battu en trois manches (3-0 (39-37, 25-18, 30-28))., mais, à chaque fois, les Tricolores ont donc su parfaitement bien résister aux Brésiliens, sous la houlette notamment d'Earvin Ngapeth (13 points), aligné pour la deuxième fois, ou encore de Kevin Tillie (13 points) ainsi que de Jean Patry (20 points). La première manche, conclue sur le score particulièrement impressionnant de 39-37, en est ainsi l'exemple parfait. Les Français ont résisté et ont empoché ce fameux set, au forceps. Ce fut alors le seul moment de doute des hommes de Laurent Tillie, dans cette rencontre.Par la suite, ces derniers ont donc déroulé, après la gain plus facile de la deuxième et avant-dernière manche (25-18). Enfin, pour ce qui est de la troisième et dernière manche, ce fut à peu près semblable à la deuxième, même si les Tricolores ont toutefois eu besoin de pas moins de six balles de match pour enfin avoir le dernier mot (30-28)., avec un total de onze points au compteur, après quatre journées déjà disputées. La cinquième arrive dès ce vendredi, à 15h00, avec un gros choc contre la Serbie, championne d'Europe en titre.5- Russie, 76- Allemagne, 77- Pologne, 68- Slovénie, 69- Etats-Unis, 610- Iran, 611- Bulgarie, 412- Canada, 313- Argentine, 214- Pays-Bas, 115- Italie, 016- Australie, 0Brésil -: 0-3 (37-39, 18-25, 28-30)>>> Les quatre premiers se qualifient pour le Final Four, qui se déroulera les 26 et 27 juin.