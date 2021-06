Ligue des Nations (H) : Deuxième défaite pour les Bleus

LIGUE DES NATIONS 2021

A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juin

Classement (après 7 journées sur 15)

3- France 18

Opposée jeudi à la Slovénie à Rimini dans le cadre du deuxième match de la semaine 3 de la Ligue des Nations,Déjà battus le 4 juin dernier face à la Serbie (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9), Earvin Ngapeth et ses coéquipiers se sont cette fois inclinés face aux Slovènes, qui les suivent immédiatement au classement. Et comme lors du revers devant les Serbes six jours plus tôt, les joueurs de Laurent Tillie peuvent se mordre les doigts. Les Français ont en effet laissé passer leur chance de nouveau.Malheureusement pour les Tricolores, ils se sont ensuite écroulés et concédé cette deuxième défaite intervenue au lendemain de la sixième victoire des Bleus, mercredi aux dépens de la Russie. La France, toujours troisième du classement malgré tout, aura la possibilité de se reprendre dès vendredi contre le Canada, 13eme.Serbie 16Iran 16Russie 16Japon 11Allemagne 11Etats-Unis 9Italie 7Canada 7Argentine 5Bulgarie 5Pays-Bas 3Australie 0- Bulgarie : 3-0 (27-25, 25-21, 25-23)Allemagne -: 2-3 (25-22, 22-25, 25-22, 16-25, 15-17)Australie -: 1-3 (26-28, 25-20, 14-25, 23-25)Brésil -: 0-3 (37-39, 18-25, 28-30): 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9)- Japon : 3-2 (21-25, 25-22, 24-26, 25-21, 15-11)- Russie : 3-1 (22-25, 25-18, 30-28, 25-19): 2-3 (25-17, 25-19, 23-25, 19-25, 9-15)Canada -Pays-Bas -Etats-Unis -- Italie- Iran- Argentine- Pologne>>> Les quatre premiers se qualifient pour le Final Four, qui se déroulera les 26 et 27 juin.