Ligue des Champions : Un tirage au sort compliqué pour les clubs français

Comme Mulhouse, l’AS Cannes aura fort à faire

Le sort n’a pas été des plus cléments avec les clubs français. La Confédération Européenne de volleyball a effectué ce vendredi à Ljubljana le tirage au sort de l’édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, tant pour les hommes que pour les femmes. Champion de France en titre de Ligue A féminine, Mulhouse va retrouver pour la deuxième saison consécutive le Vakifbank Istanbul, qui s’est incliné face à Conegliano en mai dernier lors de la finale de la saison passée. Outre ce poids lourds continental, les joueuses de François Salvagni passeront pas l’Italie avec Monza mais également par la Finlande pour y affronter Sato. Toujours dans la compétition féminine, Béziers a également hérité d’un groupe loin d’être évident. En effet, les demi-finalistes de la Coupe de la CEV la saison dernière ont été versées dans la Poule D avec, là-aussi, un club stambouliote comme adversaire, Fenerbahçe.En plus du déplacement à Istanbul, les protégées de Fabien Simondet feront étape en Bulgarie pour y défier le Maritza Plovdiv alors que le Dinamo-Ak Bars Kazan sera leur troisième adversaire lors de cette phase de poules. Seul club tricolore engagé en Ligue des Champions masculine, l’AS Cannes aura également fort à faire. Qualifiés après leur succès sur Chaumont en finale de la Ligue A masculine la saison passée, les Cannois retrouveront le vice-champion d’Europe, Trente. Dominés par Kedzierzyn-Kozle en finale la saison passée, les Italiens seront un adversaire plus que coriace pour les joueurs d’Horacio Dileo. Pour compléter le tableau, l’équipe masculine de Fenerbahçe sera également au rendez-vous tout comme un autre club italien, Pérouse. Un tirage au sort qui propose un parcours corsé pour les clubs français engagés, eux qui rêvent de succéder au palmarès au RC Cannes et à Tours, respectivement sacrés chez les femmes en 2003 et chez les hommes en 2005.