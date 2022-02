Ligue des Champions (H/J6) : Cannes perd encore

Fin du match❗️Ce soir notre centre de formation nous à rendu fier avec Wylann Anicette, Romain Bregent et Aleksa Batak qui ont jouer 2 sets complet ! pic.twitter.com/V9vZY2RCZZ

— AS Cannes Volley (@ASCannesVolley) February 16, 2022

Le sursaut d'orgueil de Cannes n'a pas suffi

Le calice jusqu'à la lie. Ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des Champions de volley masculin, le club de Cannes a perdu un sixième match, cette fois à domicile et contre les Italiens du Trentino (1-3 (23-25, 9-25, 29-27, 14-25)). Dans la première manche, les locaux ont pourtant pris les choses en main, jusqu'à 12-11.Les Italiens ont ensuite géré, jusqu'à conclure à leur deuxième balle de set (23-25). En revanche, la deuxième manche fut donc à sens unique. Les Cannois n'ont absolument jamais vu le jour, encaissant notamment un 6-0 d'entrée, jusqu'à ensuite se retrouver menés 10-1. L'écart a petit à petit augmenté, jusqu'à atteindre les +16 (6-22, 7-23), avant que les bourreaux d'un soir du club français ne mènent tranquillement deux manches à zéro (9-25).La troisième manche fut elle aussi bien différente des deux précédentes. Si le Trentino a été devant, il n'a jamais réussi à prendre le large. Ce set s'est même retrouvé particulièrement équilibré. Dans un premier temps, Cannes a pris les choses en main à 6-5. En toute fin de manche, les Italiens sont alors parvenus à repasser devant, à 25-26, pour se procurer une première balle de match, puis une deuxième à 26-27., pour finir par sauver l'honneur en revenant à une manche à deux. Mais la marche était décidément bien trop haute pour le club français. La quatrième et dernière manche fut, elle aussi, à sens unique et c'et donc tout naturellement que les Italiens se sont ensuite imposés (14-25).