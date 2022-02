Ligue des Champions (H/J5) : Cannes enregistre une cinquième défaite

Cannes est bon dernier du groupe E

Et de cinq ! Ce mardi soir, à l'occasion de la cinquième et avant-dernière journée de la Ligue des Champions de volley masculin, le club de Cannes a enregistré une cinquième défaite en autant de rencontres déjà disputées cette saison, cette fois à domicile et contre le club turc de Fenerbahce (2-3 (19-25, 25-19, 25-19, 13-25, 9-15)).Une nouveauté par rapport aux quatre premiers revers, tous conclus sur un score net et sans appel de trois sets à zéro. Cette fois, les locaux y ont donc cru jusqu'au bout. Dans la première manche, Cannes a posé des problèmes aux Turcs. Mais ces derniers ont finalement conclu, à leur deuxième opportunité (19-25). Mais, c'est ensuite que la réaction du club français a alors eu lieu.D'abord dans un deuxième set presque dominé de la tête et des épaules. Et à l'arrivée, Cannes a donc su conclure, sur sa première balle (25-19). Puis dans un troisième set davantage équilibré, avant que les Cannois ne prennent le large pour conclure, là aussi, à leur première opportunité (25-19). Mais, incapables de confirmer, les Dragons sont finalement ensuite retombés dans leurs travers. D'abord dans un quatrième set où ils n'ont jamais pu mener au score.Rebelote lors du cinquième et dernier set. Un set mené de bout en bout par Fenerbahce, qui a donc ensuite conclu à sa deuxième opportunité (9-15). Au classement du groupe E, Cannes est évidemment bon dernier et mettra un point final à cette campagne plus que difficile, le 16 février prochain, contre Trentin.