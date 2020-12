Ligue des Champions (H/J3) : Tours n'a rien pu faire

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 8 décembre 2020

2eme journée - Mercredi 9 décembre 2020

3eme journée - Jeudi 10 décembre 2020

Classement du Groupe B

Opposé à Pérouse, gros morceau du volley masculin européen, Tours n'a pas réussi l'exploit ce jeudi lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, que les Tourangeaux disputaient dans une "bulle" à domicile. Ils se sont inclinés 3-0 en 1h17 face aux Italiens : 25-19, 25-22, 25-22. Le TVB, actuel sixième de Ligue A, a pas trop mal débuté la rencontre, en menant au score, mais jamais de plus de deux points. Cependant, les Italiens ont rapidement fait valoir leur supériorité, en égalisant avant de creuser l'écart inexorablement. Dans la deuxième manche, Tours a tenu encore plus longtemps, jusqu'au milieu du set, mais n'a rien pu faire lorsque Pérouse a appuyé sur l'accélérateur. La troisième manche a été assez largement dominée par les Italiens, qui ont compté jusqu'à six points d'avance, et ont réussi à conclure même si Tours est revenu à -1.Suite à cette rencontre, Tours occupe la troisième place du groupe B, avec six points de retard sur Civitanova et trois sur Pérouse. La phase retour aura lieu en février à Pérouse. Le TVB devra réussir deux exploits pour espérer finir en tête ou parmi les meilleurs deuxièmes et ainsi rallier les quarts de finale.Tournoi aller - Du 8 au 10 décembre 2020 à ToursArkas Izmir -: 0-3 (0-25, 0-25, 0-25 par forfait)- Pérouse : 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23)- Arkas Izmir : 3-0 (25-0, 25-0, 25-0 par forfait)Tours -: 0-3 (21-25, 23-25, 23-25)Arkas Izmir -: 0-3 (0-25, 0-25, 0-25 par forfait)- Tours : 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)Pérouse 6Tours 3Arkas Izmir 0A l’issue du tournoi retour, prévu du 9 au 11 février 2021 à Pérouse concernant le Groupe B, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.