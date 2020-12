Ligue des Champions (H/J1) : Pas d'exploit face à Civitanova pour Tours

Tours n’a pas manqué ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Mais le vainqueur de la compétition en 2005 s’est incliné sur son parquet face au tenant du titre, Civitanova, non sans se battre. Si les Italiens, emmenés par Osmany Juantorena (21 points) ont très tôt pris cinq points d’avance et ont compté jusqu’à sept longueurs de marge, les Tourangeaux ne se sont jamais découragés. Les hommes d’Hubert Henno ont su revenir à quatre reprises à seulement deux longueurs mais la première balle de set a été la bonne pour les Italiens. L’intensité est montée d’un cran en début de deuxième manche avec les deux équipes qui se sont rendu coup pour coup.

Tours a cédé mais s’est bien préparé pour affronter Pérouse

Mais, petit-à-petit, c’est bien Civitanova qui a pris la main dans les échanges et aligné les points pour se construire une avance de quatre points. C’était sans compter sur Zouheir El Graoui (11 points) et ses coéquipiers qui ont su revenir à une seule longueur. Civitanova a toutefois su se jouer des services du TVB pour mener deux manches à rien. Echaudés par cette fin de manche accrochée, les joueurs de Ferdinando de Giorgi ont lâché les chevaux pour creuser l’écart tôt dans le troisième set... mais Tours a eu du répondant et pris jusqu’à trois points d’avance. Toutefois, à l’expérience, Civitanova a profité des erreurs adverses pour rester dans le match et, au dernier moment, achever son adversaire (21-25, 23-25, 23-25). Ce jeudi, face à Pérouse, Tours aura une nouvelle fois fort à faire dans une affiche face à un cador italien.



VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

Tournoi aller - Du 8 au 10 décembre 2020 à Tours



1ere journée - Mardi 8 décembre 2020

Arkas Izmir - Tours : 0-3 (0-25, 0-25, 0-25 par forfait)

Civitanova - Pérouse : 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23)



2eme journée - Mercredi 9 décembre 2020

Pérouse - Arkas Izmir : 3-0 (25-0, 25-0, 25-0 par forfait)

Tours - Civitanova : 0-3 (21-25, 23-25, 23-25)



3eme journée - Jeudi 10 décembre 2020

Arkas Izmir - Civitanova : 0-3 (0-25, 0-25, 0-25 par forfait)

20h30 : Pérouse - Tours



Classement du Groupe B

1- Civitanova 9 points

2- Pérouse 3

3- Tours 3

4- Arkas Izmir 0



A l’issue du tournoi retour, prévu du 9 au 11 février 2021 à Pérouse concernant le Groupe B, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.