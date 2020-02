Ligue des Champions (H) : Une victoire pour l'honneur pour Tours

Tours s’arrête là, mais avec les honneurs. Les joueurs d’Hubert Henno n’avaient plus le moindre espoir d’accrocher une place en quarts de finale parmi les meilleurs deuxièmes mais ils ont conclu leur parcours en Ligue des Champions par une deuxième victoire de suite, devant leur public face à Benfica. La première manche a vu les deux équipes avoir un temps fort, le premier tiers voyant le TVB faire la course en tête avant que les Lisboètes ne reprennent les commandes au score puis finissent par s’incliner dans cette première manche. Le deuxième set a vu le scenario s’inverser totalement puisque ce sont les coéquipiers de Theo Fabricio Lopes (24 points) qui ont commencé fort puis, surtout, terminé fort cette manche pour égaliser.

Tours a su mieux finir

En milieu de troisième set, les coéquipiers de Maxime Capet (17 points) ont eu jusqu’à cinq longueurs d’avance mais cet avantage n’a pas été suffisamment bien géré et les joueurs de Benfica ont su recoller avant de céder. La dernière manche a été absolument à sens unique pour le TVB. Les joueurs d’Hubert Henno ont rapidement pris quatre points d’avance mais ils ne se sont pas arrêtés là. D’abord devant de sept longueurs, les Tourangeaux ont conclu le match par une série de quatre points pour sceller leur victoire en quatre manches (25-23, 22-25, 25-23, 25-17). Avec cette victoire, Tours termine avec neuf points, un total qui ne sera pas suffisant pour prendre place parmi les trois meilleurs deuxièmes, qualifiés pour les quarts de finale avec les vainqueurs de poules.