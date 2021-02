Ligue des Champions (H) : Tours finit par une défaite

Place à la Ligue A pour Tours

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 9 février 2021

2eme journée : Mercredi 10 février 2021

Tours

3eme journée : Jeudi 11 février 2021

Tours

Classement final du Groupe B

La campagne européenne 2020-21 se termine par une défaite pour Tours. Sans surprise, les Tourangeaux, déjà éliminés, ont été battus par Pérouse, l'une des meilleures équipes d'Europe, lors de leur dernier match de la poule B, qui se déroulait justement à Pérouse, à huis clos.Tours a tenu jusqu'à 7-7 dans le deuxième set, jusqu'à 5-5 dans le troisième et jusqu'à 19-19 dans le quatrième, avant de craquer.Il n'y avait pas vraiment photo lors de cette partie, où le meilleur joueur du monde Leon a inscrit 18 points (dont 3 aces), réussi 21% de bonnes réceptions et 3 contres gagnants.Mais la Ligue des Champions s'arrête ce jeudi pour Tours, qui va pouvoir se concentrer sur la Ligue A, dont il occupe la troisième place derrière Montpellier et Cannes. Pérouse, en revanche, termine premier du groupe B et se qualifie donc pour les quarts de finale.Tournoi retour - Du 9 au 11 février 2021 à Pérouse- Arkas Izmir : forfait, 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)- Tours : 3-0 (22-25, 25-19, 25-21, 25-15)- Civitanova : 3-0 (25-21, 25-18, 25-21)- Arkas Izmir : forfait, 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)- Arkas Izmir : forfait, 3-0 (25-0, 25-0, 25-0): 1-3 (25-18, 15è25, 14-25, 21-25)Civitanova 15Tours 6Arkas Izmir 0Forfait pour le tournoi aller en raison de cas de Covid-19 au sein de son effectif, Izmir a cette fois décidé de ne pas faire le déplacement. Tous ses adversaires remportent donc leur match face à l'Arkas sur le score de 25-0, 25-0, 25-0. A l’issue du tournoi retour, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale. Il s'agit de Kedzierzyn-Kozle, de Pérouse, du Zenit Kazan, de Trente, de Modène, de Lube Civitanova, de Belchatow et de Berlin.