Ligue des Champions (H) : Tours éliminé

Un exploit contre Pérouse pour sortir par la grande porte ?

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

1ere journée - Mardi 9 février 2021

2eme journée : Mercredi 10 février 2021

Tours

3eme journée : Jeudi 11 février 2021

Tours

Classement du Groupe B

Et c'est donc pour l'honneur uniquement que le TVB poursuivra ce tournoi retour, jeudi à Pérouse face aux joueurs locaux (mercredi, les Tourangeaux auraient dû affronter les Turcs de l'Arkas Izmir, mais ces derniers n'ont pas fait le déplacement dans la capitale de l'Ombrie).(22-25, 25-19, 25-21, 25-15). Privé de son central brésilien Petrus Montes, le TVB, emmené par son international marocain Zouheir El Graoui (14 points), avait pourtant mieux débuté la rencontre que les Italiens sur le parquet de Pérouse en remportant le premier set 25-22.Mais pas de là à perturber la belle mécanique du récent vainqueur de la Coupe d'Italie. Etcette saison en Ligue des Champions et leader incontesté de ce groupe B avec 15 points désormais. Dominé assurément par plus fort que lui, Tours n'a pas à rougir. En revanche, il peut garder espoir de terminer sur un exploit, jeudi face à Pérouse. Histoire d'au moins sortir la tête haute.Tournoi retour - Du 9 au 11 février 2021 à Pérouse- Arkas Izmir : forfait (3-0 : 25-0, 25-0, 25-0)- Tours : 22-25, 25-19, 25-21, 25-1518h00 : Pérouse - Civitanova- Arkas Izmir : forfait (3-0 : 25-0, 25-0, 25-0)Civitanova - Arkas Izmir : forfait (3-0 : 25-0, 25-0, 25-0)20h30 :- PérousePérouse 9Tours 6Arkas Izmir 0Forfait pour le tournoi aller en raison de cas de Covid-19 au sein de son effectif, Izmir a cette fois décidé de ne pas faire le déplacement. Tous ses adversaires remportent donc leur match face à l'Arkas sur le score de 25-0, 25-0, 25-0.A l’issue du tournoi retour, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale.