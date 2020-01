Ligue des Champions (H) : Pas de miracle pour Tours à Pérouse

L’embellie vue à Benfica lors de la troisième journée a tourné court pour Tours. En déplacement sur le parquet de Pérouse, leader invaincu du Groupe D, les joueurs d’Hubert Henno n’ont quasiment pas existé et reviennent d’Italie avec une lourde défaite. Ce sont les Italiens qui ont entamé le match très fort pour mener très rapidement de trois points. Mais les coéquipiers d’Hermans Egleskans (11 points) ont su aligner quatre points de suite pour mener au premier intermédiaire. Les Tourangeaux ont rendu les coups et se sont accrochés mais, dans la deuxième moitié de cette manche inaugurale, les joueurs de Vital Heynen ont accéléré pour remporter la manche de quatre points.

Tours n’a pas tenu la distance

Comme dans le premier set, les joueurs de Tours se sont accrochés au début du deuxième. Mais l’écart n’a cessé de se creuser avec une dernière série de quatre points pour les coéquipiers d’Oleh Plotnytskyi (18 points) qui se sont imposés de dix points. Volontaires, les joueurs d’Hubert Henno ont entamé fort la troisième manche mais, comme dans les deux manches précédentes, Pérouse a pris le match en mains pour aller chercher la victoire en trois manches sèches (25-21, 25-15, 25-21 en 1h15’). Le club italien reste invaincu dans cette phase de groupes mais, pour Tours, la situation se tend avec une troisième défaite en quatre journées et une dernière place au classement.