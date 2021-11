Ligue des Champions (H) : Cannes débute par une défaite à Fenerbahçe

C'est parti pour une nouvelle saison de Ligue des Champions de volley masculin ! Après dix ans d'absence de la plus grande compétition européenne, les Dragons de Cannes, champions de France en titre, font leur retour, mais ils ne nourrissent pas de grandes ambitions, à l'image des clubs français des dernières années, qui ont bien du mal à aller au-delà de la phase de poules. Décimé par les blessures, le club azuréen vit un début de saison catastrophique en Ligue A, avec seulement deux victoires en dix journées. Et ce n'est pas grâce à la Ligue des Champions qu'il a pu regoûter à la victoire. En déplacement à Fenerbahçe, a priori l'équipe la plus faible du groupe E, Cannes s'est incliné 3-0 en 1h31 de jeu : 28-26, 25-21, 25-22. Les Cannois, qui ont pour objectif de remporter un match sur six dans cette poule, n'ont pas été ridicules à la Burhan Felek Voleybol Salonu, mais ils sont tout simplement tombés sur plus forts, et notamment sur le champion olympique français Yacine Louati, qui termine meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points.

Cannes a eu deux balles de premier set

C'est dans la première manche qu'ils ont le mieux résisté, se procurant même deux balles de set à 24-23 et 25-24. Mais les Cannois ont manqué ces opportunités, puis ont sauvé une balle de set à 26-25, avant de s'incliner à 27-26. Dans le deuxième, Cannes a mené jusqu'à 16-15, mais les Turcs ont fini fort, pour l'emporter de quatre points. Dans le troisième, les Dragons ont de nouveau bien débuté et ont mené 12-11, puis Fenerbahçe a pris les commandes, jusqu'à 21-21. Les Turcs n'ont pas craqué dans le money-time et ont fini par un 4-1 pour s'offrir leur première victoire européenne de la saison. C'est Jeffrey Menzel qui termine meilleur marqueur de Cannes, avec 17 points, alors que Danijel Koncilja a contré 4 ballons. Dans deux semaines, les Dragons recevront Pérouse, demi-finaliste la saison passée, pour leur deuxième match.