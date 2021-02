Ligue des Champions (F/Tournoi retour) : Mulhouse doit espérer un miracle

Il faudra battre absolument Lodz

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE C

1ere journée - Mardi 2 février 2021



Mulhouse

2eme journée - Mercredi 3 février 2021



Mulhouse

3eme journée - Jeudi 4 février 2021



Mulhouse

Classement du Groupe C



2- Mulhouse, 6

Il n'y a pas eu le moindre suspense ce mercredi entre Mulhouse et le Vakifbank Istanbul. Opposées aux quadruples gagnantes de la Ligue des Champions (2011, 2013, 2017, 2018), les Alsaciennes n'ont pas fait le poids et se sont inclinées 3-0. Les Stambouliotes l'ont emporté 25-15, 25-13, 25-18 en 1h05, décrochant ainsi leur cinquième victoire en cinq matchs de poule, et par la même occasion leur billet pour les quarts de finale, où elles rejoignent les Italiennes de Conegliano et leurs voisines de l'Eczacıbaşı Istanbul. Porté par une Gabriela Brago Guimares auteure de 11 points, 32% de réceptions réussies et 2 contres gagnants, le Vakifbank a mené de bout en bout dans le premier et le troisième set, et a mené à partir de 3-3 dans le deuxième.Ce match, quasi-injouable, n'était de toute façon pas le plus important de la semaine, car c'est jeudi que se jouera une (très) éventuelle qualification pour les quarts de finale, et c'est d'ailleurs pour cela que le coach alsacien a fait tourner son équipe ce mercredi. Pour espérer se qualifierMais d'autres équipes peuvent encore terminer à cette place également.Tournoi retour - Du 2 au 4 février à Lodz (Pologne)Lodz -: 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)Plovdiv -: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25): 0-3 (15-25, 13-25, 18-25)Plovdiv - LodzVakifbank - Plovdiv- Lodz3- Lodz, 54- Plovdiv, 1A l’issue du tournoi retour, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Conegliano, vainqueur de la poule B, et Eczacıbaşı Istanbul, vainqueur du groupe D, sont déjà qualifiés.